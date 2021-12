León, Guanajuato.- Las escuelas para padres son una de las estrategias que el Municipio de León podría implementar para reducir el consumo de drogas en menores de edad.

Así lo indicó la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, en una conferencia dirigida a estudiantes de secundaria y preparatoria de todo el estado de Guanajuato como parte de las actividades del Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones, Planet Youth.

Hay mucha desesperanza en la ciudad, en todas las edades y eso es lo que está generando problemas como son las adicciones, ya identificamos que sí hay un grave problema de desesperanza, que tenemos que darle a la gente motivación”, comentó.

Dijo que durante su campaña por la Presidencia de León conversó con padres de familia, quienes le dijeron que han tenido dificultades para acercarse a sus hijos y así evitar que caigan en las drogas.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, entregó un reconocimiento a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez por su participación en el congreso Planet Youth Guanajuato. Foto: Facebook Ale Gutiérrez

Compartió uno de los casos, una mujer le dijo que ya no podía más con sus hijos de 14 y 7 años, que además no asistían a la escuela porque no le hacían caso.

Los hijos necesitan una familia que esté pendiente de ellos, necesitan a alguien que les dé consejos, que les dé amor y vamos a trabajar muy de la mano con eso”, explicó.

Ante está problemática en la ciudad, señaló que una de las opciones para mejorar la cercanía en las familias es justo la escuela para padres, una iniciativa que busca enseñar a los papás a tratar, escuchar y educar a sus hijos.

“Tenemos que hacer como Municipio un esfuerzo extraordinario, no es solo infraestructura, tenemos que ver por la persona”, dijo.

