León, Guanajuato.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez aseguró que el Municipio de León brinda apoyo emocional y ayuda con trámites administrativos a la familia de José Ricardo Mares Campos, un agente de la Policía Municipal que falleció luego de ser atropellado por un automovilista en la carretera León-Silao.

“Respecto al lamentable accidente de nuestro compañero José Mares Campos, comentarles que la Fiscalía está haciendo las investigaciones pertinentes, fue un accidente vial se nos informa.

"Sin embargo, quienes estarán realizando la indagatoria serán ellos (la Fiscalía), a la familia efectivamente se le ha contactado y en cualquier caso de fallecimiento de cualquier compañero tenemos un grupo de personas de la propia Secretaría de Seguridad Pública que de manera inmediata se contactan y se apoyan”, señaló la Presidenta Municipal, hoy durante su rueda de prensa semanal.

La primer edil explicó que se apoya a los familiares del policía fallecido hasta con tanatólogos independientemente de otros trámites administrativos con los que también se les apoyan.

Finalmente, dijo que hasta ahora se desconoce si el conductor que atropelló a José Ricardo manejaba en estado de ebriedad y apuntó que estará muy pendiente de la investigación del caso.

“Hemos estado pendientes a través de la secretaría con la familia y se les va a estar acompañando durante todo el proceso. No puedo decir en este momento si la persona iba en estado de ebriedad o no porque no tenemos todavía información por parte de la Fiscalía y estaremos muy pendientes”, concluyó.

Un elemento de la Policía Municipal de León que se dirigía a trabajar en su motocicleta, falleció luego de ser atropellado por un automovilista cuando circulaba por la carretera León-Silao. El responsable huyó del lugar.

El accidente se registró minutos antes de las 7 de la mañana de ayer, sobre dicha carretera pasando la desviación a Lomas de Comanjilla.

