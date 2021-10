León, Guanajuato.- El pasado fin de semana cientos de leoneses sufrieron de apagones intermitentes en el suministro de electricidad en sus casas y negocios pero hay zonas al norte de León donde todavía no se ha restablecido el servicio; hasta el momento no hay respuesta oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según reportes de afectados, atendidos por AM, los cortes de luz se dieron con mayor frecuencia en la zona norte de León, entre las 5 de la tarde y 8 de la noche de ayer domingo; el sábado también se presentaron apagones pero solo por algunas horas.

“En mi casa no tenemos luz desde las 5 de la tarde de ayer, pero hay quienes reportaron en el chat de vecinos que se fue desde las 12 del día, así que ya tenemos un poco más de un día sin el servicio, no es posible que no nos resuelvan, muchos trabajamos y otros estudian desde sus casas”, reclamó Salvador Martínez, habitante de Misión de San José.

El afectado contó que el problema más grave que le ha dejado este corte de luz es la falta de conectividad para laborar pues trabaja desde casa, además de que sus hijos estudian también virtualmente y están buscando alternativas para continuar con sus clases.

“Trabajo en mi casa y mis hijos estudian también desde la computadora, no puede ser que tengamos este problema tan prolongado, nadie nos da razón, solo que ya están atendiendo el reporte”, añadió.

Alondra Reyes Castro, otra afectada del apagón de 24 horas y contando, pero en la colonia Misión del Norte, dijo que ya se le descompusieron tres electrodomésticos, además de que sus alimentos se le echaron a perder por la falta de servicio.

“¿Quién me va a pagar los aparatos? Primero fue una pantalla de televisión y después me di cuenta que el micro y la licuadora también ya no funcionaban; la luz iba y venía, desde el sábado en la noche, pero desde la 1 de la tarde de ayer ya no ha regresado, en mi casa yo tengo reguladores y ni así se salvaron los aparatos”, cuestionó enérgicamente la mujer.

Luis Torres, quien vive en Brisas del Lago, duró sin electricidad en su colonia por 12 horas, pero indicó que tiene familia y conocidos en la misma zona como en Los Naranjos, Presitas, San Pablo y Jardines del Bosque a quienes no les ha regresado la luz tras más de 24 horas.

“Por esa falla se nos quemó una televisión y por más denuncias que hacemos a la CFE nos dicen que están revisando, pero eso si tenemos suerte de que nos contestan las llamadas, somos muchos vecinos en las mismas y queremos respuesta oficial de la Comisión”.

Asegura CFE que reportes ya fueron atendidos, pero no se ha solucionado

Ante la nula respuesta de la CFE delegación Guanajuato, se buscó respuesta en la oficina central de León, ubicada en la calle 5 de febrero y 13 de septiembre y la respuesta de un empleado en caseta fue que eso reportes en dichas colonias ya habían sido atendidos y que seguían en proceso, sin embargo no se dio alguna razón de las fallas.

Hasta el momento, las colonias que han tenido o que siguen presentando fallas son:

Misión del Norte

Villa Magna

Misión de San José

Santa Rosa de Lima

Nuevo León

Valle de las Torres

Los Naranjos

Presitas

San Pablo

Jardines del Bosque

Comerciantes de la zona también afectados

En su mayoría restaurantes y ferreterías ubicadas sobre el bulevar Hilario Medina, a un costado de Plaza Galerías las Torres, también reportaron afectaciones por la falta del suministro de energía eléctrica.

“Cerramos los domingos a las 7 de la tarde y nos tuvimos que ir desde las 4, nos quedamos con mucha mercancía que pudimos perder, como cortes de carne y otras cosas, sólo porque tenemos en la casa refris grandes, pero eso normalmente se vende en el día”, dijo Don Ramón, dueño de una taquería en el lugar.

