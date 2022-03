Aplica Infonavit medidas enérgicas a fraccionadores que no cumpla normas

Guanajuato.- El Infonavit ya no otorgará créditos para la compra de vivienda que no cuente con equipamiento urbano, o que esté construida en terrenos de alto riesgo e inseguros.

También se exigirá a los fraccionadores que las viviendas no estén a más de 2.5 kilómetros de los centros de trabajo y con acceso a bulevares primarios.

“Si no cumplen con los requisitos que exige hoy en día el Infonavit los fraccionadores, no hay forma de otorgar créditos. Con el nuevo marco jurídico del Infonavit sobre las nuevas reglas crediticias, se elimina la posibilidad de que algún constructor, en componenda con el Ayuntamiento, que es quien recibe el fraccionamiento, pueda entregar servicios provisionales”, dijo el titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores en el Infonavit, Mario Macías Robledo.

Aseguró que había corrupción entre fraccionadores y autoridades municipales.

“En algún momento el Infonavit lo permitió, por supuesto; también con mochadas algunos ayuntamientos lo permitían, y hay que decirlo claramente, pero hoy no hay forma de hacerlo. Las plataformas digitales del Infonavit ya quedaron bloqueadas para prohibir todo eso”, agregó el representante de los trabajadores del Infonavit.

Se aplican ya medidas enérgicas para que se cumplan las normas.

“El Infonavit no va a permitir la originación de créditos en aquellos terrenos o fraccionamientos que ya estén en construcción, inclusive que ya tengan vivienda, que no cumplan con estos requisitos. No va a haber forma de hacerlo, esto a partir del 2 de mayo”, añadió Macías Robledo.

Explicó que con la reforma a la Ley del Infonavit y la regla de otorgamiento de crédito se blinda jurídicamente la posibilidad de que las reservas territoriales donde van a construir vivienda con créditos de Infonavit tienen que estar libres de cualquier vicio oculto y en la ubicación adecuada.

En conferencia de prensa destacó que las viviendas estarán con equipamiento urbano cerca, como son mercados, parques e iglesias.

“Se está obligando a los constructores a que en no más de 2.5 kilómetros de donde esté la vivienda haya centros de salud, centros de recreo, educativos de nivel básico, centros de trabajo y acceso fácil a vías primarias de comunicación, como son bulevares, y que no tengan que hacer traslados de más de 45 minutos de su casa a al centro de trabajo”, subrayó el funcionario.

... Y otorgará créditos para comprar terrenos

Luego de 50 años de creado el Infonavit, los derechohabientes ya podrán solicitar créditos para comprar un terreno y construir su vivienda a su gusto.

Pero no se otorgarán créditos para la compra de terrenos en fraccionamientos irregulares y que no cumplan con las nuevas exigencias del Infonavit, como que estén en zonas con equipamiento urbano.

“Pero sí habrá un estímulo para los trabajadores que no tienen vivienda y que tienen derecho a un crédito y quieren comprar un terreno para que la tasa de financiamiento sea del 8.45%, cuando lo normal es de 10.45”, dijo el director del sector de trabajadores del Infonavit, Mario Macías Robledo, en conferencia de prensa acompañado del líder estatal de la CTM, Hugo Varela Flores.

“Uno de los acuerdos entre los tres sectores, obrero, empresarial y del Gobierno, fue el de no fomentar, ni abonar al mal desarrollo urbano; el crédito tendrá que ser en terrenos regulares en cuanto a la tenencia jurídica y que estén dentro de los proyectos parciales de desarrollos municipales, es decir, no serán una carga o un lastre para el ayuntamiento”.

Macías Robledo precisó que el Infonavit no otorgará créditos de manera indiscriminada, “ sino de manera ordenada para todos aquellos terrenos que cumplan con la tenencia, pues son una garantía para los créditos hipotecarios que se les otorgarán”.

Señaló que las delegaciones de los Estados tienen ya un directorio de los lugares donde se podrán adquirir terrenos, y dónde estará prohibido, para que no se dejen engañar por “coyotes” o personas que venden terrenos irregulares.

“Son créditos para comprar los terrenos, con la posibilidad de que en 15 años máximo se pueda construir con el otorgamiento de un crédito para construir la vivienda que necesitan o que con recursos propios inicien la construcción, dentro de sus posibilidades”.

Los préstamos se otorgarán de acuerdo a la capacidad económica de los trabajadores, en base a lo que ganan.

“Luego de 50 años del Instituto y fue un reclamo, ya inició la plataforma para el financiamiento de terrenos”, dijo Macías Robledo .

