Así Karla cumplió su sueño de casarse entre cazuelas viejas y cachivaches 

León, Guanajuato - Karla Chávez cumplió su sueño de pasear en una antigua camioneta llena de cachivaches por toda la colonia Jardines de San Pedro, el día de su boda.

El pasado viernes previo a la celebración religiosa, Karla con su elegante vestido de novia y su ahora esposo Sergio Arenas, subieron a la camioneta y partieron rumbo al altar.

Un par de cacerolas para hacer ruido, flores, maletas y un sin fin de cachivaches, decoraron ‘el carruaje’ con el que la bella novia llegó al templo para darle el sí a su enamorado.

Después de la misa pasearon por la colonia. Los vecinos de Jardines de San Pedro salieron a las calles para ser testigos de este amor y les aplaudieron en su paso.

Mucho antes de saber que me casara, yo le decía a Gil que si un día me llegaba a casar, quería que fuera él quien me llevará al templo en su colorida y alegre camioneta, porque en una limusina o carro, nadie me vería” platicó la novia.