‘El virus es real’: Federico Alonso Vieyra sobrevive al COVID y aconseja vacunarse

León, Guanajuato.- Como un testigo viviente de la pandemia, así se considera Federico Alonso Vieyra, de 72 años, quien tras permanecer 14 días intubado en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío logró superar al COVID en febrero del 2021.

El padre de familia y abuelo reconoció que no sabe dónde pudo haberse contagiado de COVID, pues platicó que por temor al contagio decidió dejar de trabajar a principios del año pasado.

"A aquellas personas que aún dudan de esto decirles que el virus es real, soy un testigo viviente de la realidad que actualmente nos aqueja a toda la sociedad a nivel mundial. Les aconsejo que se cuiden y se vacunen".

A un año de haber ganado la batalla contra esta enfermedad dijo sentirse bien de salud y con muchas ganas de vivir ya que no padece ninguna enfermedad crónica ni fuma, factores que consideró le ayudaron a no sufrir complicaciones.

"Corrí con suerte y estoy bien, no tengo problemas a causa de la COVID-19, pero mi cuerpo está un poco debilitado porque dejaron de trabajar mis órganos 14 días cuando estuve intubado.

Tengo las tres vacunas, cuando salí del hospital algunas personas me dijeron que ya no me vacunara porque ya me había dado la enfermedad, pero en cuanto llegó la primera dosis me la puse, ¿para qué me arriesgo? y desde hace 10 años me pongo la vacuna de la influenza", compartió.

COVID en Guanajuato: "No pensé en si era valiente o cobarde"

El 2 de febrero del año pasado Federico Alonso Vieyra fue ingresado al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío con temperatura de 39.9 y dificultad para respirar, le informaron que tenía que ser intubado.

"Cuando me dijeron que me tenían que intubar yo no pensé en si era valiente o cobarde, le dije al doctor que yo había ido a que me curaran y si para eso tenían que intubarme que lo hicieran.

Nada más me despedí de mis tres hijas y le pedí a Dios que me diera oportunidad de disfrutar a mi nieto que estaba por nacer y ahora lo estoy disfrutando", recordó.

Por esta segunda oportunidad de vida agradeció a todo el personal del hospital que de alguna manera colaboró en su atención: los doctores Juan Luis Mosqueda Gómez, Rubén Herrería, Marcos Cárdenas, Liz Martínez, los enfermeros Marcelino Morales y Verónica Valadez y la trabajadora social, Lucía Rocha.

"Agradezco a mis tres hijas por la paciencia y voluntad que me tuvieron, pues quedé como un niño recién nacido luego de estar intubado y ellas me cuidaron, también agradezco a mis yernos.

Creo que el de arriba me protegió bien, quisiera hacer más cosas porque toda mi vida he trabajado pero ahorita por lo de la variante Ómicron yo que estuve contagiado de la variante Delta pues mis hijas me piden que ya no trabaje y que no me exponga", finalizó.

