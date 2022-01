León, Guanajuato.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos confirmó que está contagiada de COVID y por eso se ha ausentado de la actividad pública, el anuncio lo hizo tres días después de recibir su resultado.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales la Presidenta Municipal explicó “estuve recibiendo llamadas porque les preocupaba que no tuviera tanta actividad pública como por lo general tengo”.

¡Hola a todos! El día de ayer recibí muchos mensajes preguntando por la salud de mi familia, así como por el mío y por eso decidí compartirles este video.



Les pido que no bajemos la guardia y nos sigamos cuidado.



¡Muchas gracias por estar al pendiente, espero verlos pronto! pic.twitter.com/o7hz6cyGae — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) January 15, 2022

“El lunes me hice la prueba rápida porque varios de los de alrededor han estado dando positivo. Di negativo en la prueba rápida pero también me hicieron la PCR y el miércoles por la mañana me avisaron que había dado positivo”, mencionó la Alcaldesa.

Afortunadamente soy completamente asintomática, estoy muy bien de salud y les agradezco la preocupación”, expresó.

COVID en León: Confirma Alcaldesa uno de sus hermanos tuvo problema de salud

La Alcaldesa también confirmó que uno de sus hermanos tuvo un problema de salud pero sin detallar cuál fue, “afortunadamente no fue nada grave, si doloroso pero ya está en casa y está bien”.

El anuncio de la Alcaldesa llegó tres días después de su confirmación, lapso en el que se dio la inauguración de la Feria de León 2022, a la que tampoco acudió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien también está contagiado de COVID.

Cabe mencionar que aunque la Alcaldesa recalca que siguió recomendaciones médicas, aun después de estar en contacto con casos positivos, encabezó el martes un evento público para presentar su Plan de Gobierno, desde entonces no ha tenido apariciones públicas.

En la reciente rueda de prensa de la Secretaría de Salud del Estado se informó que el criterio actual en el diagnóstico de COVID es que si hubo un contacto directo y prolongado con algún caso positivo, se tiene que considerar como contagiado y asilarse.

