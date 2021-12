Abre Partido Verde en Guanajuato rendija a ir con Morena

Léon, Guanajuato.- Aunque en lo personal no le gustan las alianzas electorales, el dirigente del Partido Verde Ecologista en Guanajuato, Sergio Contreras Guerrero, no se cierra a la opción de una alianza con Morena para buscar ganar la gubernatura en el 2024.

“De otra forma, el Partido Verde va a construir el proyecto a la gubernatura, a los municipios y a los distritos, con el apoyo de la ciudadanía para buscar ganar”, señaló el recién ratificado Secretario General del Verde en entrevista para AM.

En 2018 el Partido Verde fue en alianza a la Presidencia de la República con José Antonio Meade y el PRI, pero en Guanajuato fueron solos a todos los cargos. En 2021 también fueron solos a alcaldías, diputaciones locales y en 14 de 15 distritos federales, en uno (el 13) fueron con Morena y ganó Emmanuel Reyes Carmona.

No estigmaticemos una alianza, yo me he considerado antialiancista siempre, porque siempre he sido crítico del sistema de alianzas de México porque no hay un gobierno de coalición, lo vimos en 2012-2015 con Bárbara (Botello), nos decían que era el gobierno PRI-Verde y no, era el gobierno del PRI, ellos decidían”, apuntó.