¡Que no te engañen! Investigan a agencia de viajes en León por estafas

León, Guanajuato.- Karla Anaelayne pagó 20 mil pesos por un viaje a Cuba para dos personas con todo incluido, también los pasajes de avión. Fue una estafa.

La joven hizo la compra en la agencia de viajes Grama, para salir supuestamente en diciembre de 2021.

AM fue a la casa donde funciona la agencia a buscar la versión de Miguel, el presunto estafador, pero la persona que salió dijo no saber de éste y que la agencia solo atiende por citas y se mantiene cerrada.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En otro caso, Adolfo Ruiz fue estafado con 7 mil pesos por la misma agencia, a la que contrató para viajar al mismo destino que Karla en Semana Santa. No ha tenido respuesta de Miguel, el presunto representante legal de Grama Viajes.

LEE TAMBIÉN: Página falsa ofrece tramitar pasaportes en León pero sólo es una estafa

Para avalar que sus viajes eran legítimos, pues algunos sí se habían concretado, Miguel aseguraba que su agencia era parte de Alianza Operadores, una organización que agrupa a las agencias y operadores de viajes de más renombre en León; al destaparse el fraude, en un comunicado publicado en sus redes sociales esta organización rechazó estar asociada a Grama.

Sin regresar dinero

Por recomendaciones de terceros, Anaelayne y 7 amigas contrataron el viaje a Cuba con Grama, pagaron en total 95 mil pesos y un día antes de la fecha en que debían salir, en diciembre 2021, se canceló.

En un documento en redes sociales la agencia avisó de la cancelación del viaje y se comprometió a regresar el dinero a quienes lo compraron.

“Yo era titular de dos pasajes, el restante de amigas, fue raro porque nunca nos informó del viaje, ni horarios, nada, solo pedía el dinero y yo se lo deposité, pero antes de viajar nos llegó este documento donde junto con Alianza Operadores se harían responsables”, dijo.

La Alianza de Operadores se deslindó del comunicado que divulgó la agencia de viajes Grama.

LEE TAMBIÉN: Defraudan a 673 guanajuatenses por WhatsApp; León, Celaya y SMA tienen más casos

Tras el conflicto con Miguel, representante de Grama, la joven acudió con Alianza de Operadores, el 26 de diciembre del 2021; el 28 informaron de la estafa y se deslindaron de Grama.

“Ahí me di cuenta de que era una estafa y que mi dinero ya no lo recuperaría, todavía Miguel llegó conmigo a pedirme apoyo para no ir a la cárcel, hicimos un convenio de pago pero a la fecha no me ha pagado, dicen que está en Francia, pero sigue en León”, platicó la joven en una llamada telefónica con AM.

Pierde $7 mil

Adolfo Ruiz corrió con más suerte, solo entregó 7 mil pesos a Miguel por una propuesta de viaje que vio en redes sociales.

“Acepté, eran para esta Semana Santa, y como nunca me comunicó nada, no le di dinero, ya cuando le pregunté quería que lo liquidara, pero ya me había dado cuenta que en sus redes había estafado también y me pareció raro”, señaló el joven.

LEE TAMBIÉN: Más de 40 chicas querían sorprender a sus novios o amigas con regalo, pero las estafan en redes sociales

Adolfo acudió a los domicilios publicados en la agencia, pero nadie dio la cara, dijo. “Ya perdí ese dinero, pero no es justo que sigan haciendo viajes”, señaló.

En la Fiscalía fueron presentadas varias denuncias contra Miguel, el presunto estafador, por las que se abrió la carpeta de investigación 510790.

La agencia Grama sigue operando y Alianza Operadores está en proceso de tomar medidas legales en su contra.

Alianza de Operadores se deslindó de las acciones de la agencia.

“Tenemos elementos e identidad, propiedad intelectual de las agencias involucradas, nuestro logo fue sustraído y usado de manera ilegal en un comunicado de Viajes Grama, por lo que de nuestra parte se están tomando medidas legales”, señaló Alianza Operadores.

Ofrece resarcir daños

En una llamada telefónica con AM Miguel aseguró que se trabaja para devolver el dinero a todos los afectados, pero por cuestiones de políticas de la empresa aún no se devuelve todo (cerca de 30 mil pesos).

“Hay devoluciones que están pendientes, faltan como tres, hay otras personas que en políticas de cancelaciones en viajes se pueden cambiar fechas o reagendar, es algo que el cliente no entendió”, dijo a AM.

Sobre el uso de los logos y nombre de Alianza de Operadores, aseguró:

“Nosotros le compramos a una persona que trabajaba con esta alianza y esta persona nos estafó y tenemos una demanda con ella, se ha estado devolviendo el dinero a los clientes y se siguen haciendo viajes para pagar las devoluciones”, aseguró.

MCMH