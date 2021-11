‘Fuera Mario Bravo Arrona’: Feministas exigen destituir a Secretario de Seguridad Pública de León

León, Guanajuato.- Con un "Fuera Mario Bravo Arrona", colectivas feministas demandaron a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, destituir de su cargo al actual secretario de Seguridad Pública.

Este jueves, tras manifestarse de forma pacífica afuera de presidencia municipal, cerca de 50 feministas que marcharon del Arco de la Calzada a la Plaza Principal fueron recibidas en la sala de cabildos por la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, quien escuchó y anotó sus peticiones para atenderlas.

Las mujeres fueron atendidas luego de que terminara la sesión de Ayuntamiento, por lo que tuvieron que esperar antes de poder ingresar a la sala de cabildos a donde entraron a la voz de: "Ale escucha esta es tu lucha".

"Estoy para escucharlas, con mucho gusto, créanme que también es mi lucha, también soy mujer y como muchas mujeres también he sufrido violencia y estoy aquí para sumarme con ustedes. Quiero platicarles las medidas que hemos tomado, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, creo que todas tenemos una misma causa", respondió la primer edil.

Rebeca Aguayo de la Red Feminista de León manifestó que una de las quejas principales del movimiento feminista en León es lo ocurrido el 22 de agosto del año pasado cuando colectivos y feministas fueron reprimidas bajo la administración del exalcalde Héctor López Santillana durante una manifestación.

En esa ocasión, 22 feministas fueron detenidas durante la marcha para exigir justicia por Evelyn, joven leonesa que denunció actos de acoso por parte de policías municipales.

"La exigencia es que no nos repriman y nos respeten nuestros derechos. Ahorita al entrar los policías no nos querían dejar pasar. Nos preocupa y rechazamos en su momento que se haya ratificado en el puesto a Mario Bravo porque él fue uno de los principales responsables de esta represión en contra de nosotras y bajo la administración y la dirección de Mario Bravo ninguna mujer nos sentimos seguras, la policía constantemente acosa y viola a las mujeres y eso no es un secreto", señaló.

También denunció el problema de las mujeres desaparecidas, ya que Guanajuato en los últimos años y bajo la limitación de los gobiernos panistas ha sido uno de los estados con mayor índice de desaparición de mujeres.

"Nos parece preocupante que el gobierno siga siendo omiso y que no levante las denuncias por desaparición inmediata y que siga la famosa espera de 72 horas", criticó.

Otras de las manifestantes señalaron que en el Instituto Municipal de las Mujeres no hay atención para niñas y adolescentes, quienes también merecen ser atendidas, además de que se requiere mayor capacitación para brindar atención profesional a las mujeres.

La presidenta municipal no respondió directamente si destituirá a Mario Bravo Arrona como secretario de Seguridad Pública y exhortó a las feministas a trabajar en equipo.

"Somos las mismas, somos leonesas, cuentan con nosotros, ya tomé nota de todo y creo que en muchas cosas podemos ir avanzando y en aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo vamos pesándolas en una canasta para analizarlas en otro momento y vamos trabajando con todas las demás y vamos avanzar mucho de la mano con ustedes", sostuvo.

Reclaman justicia y seguridad

Para reclamar justicia, respeto y seguridad, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cerca de 50 mujeres marcharon en León.

Poco después de las 5:00 de la tarde, el contingente convocado a través de Facebook por la agrupación Colectiva Alumnas en Sororidad salió del Arco de la Calzada para llegar a la plaza principal del Centro Histórico donde concluyó la manifestación pacífica.

"Por múltiples contextos, vivencias y diferentes violencias en el aquí y en el ahora es necesario reclamar nuestros lugares en los diferentes espacios, en el público, laboral, educativo, privado, social y político.

Resignificarnos en los contextos que compartimos, resistimos y luchamos, esta manifestación es sólo un recordatorio de que estamos y existimos, hablamos por nuestras propias vivencias a través de nuestros procesos y nuestros propios ritmos", expresó una de las integrantes de Colectiva Alumnas en Sororidad.

Entre cantos y consignas las mujeres exigieron justicia por las víctimas de feminicidio pero también por las madres buscadoras de Guanajuato que se mantienen en la lucha de buscar a una hija o hijo desaparecido.

"Hoy lucho para existir mañana", "Porque buscar no es crimen. ¿Dónde están?", "Juntas, libres y sin miedo" y "Nos queremos vivas, libres y sin miedo" son algunas de las consignas que se pudieron leer en los carteles que portaron algunas de las manifestantes.

Al llegar a la plaza principal y concluir la marcha afuera de presidencia municipal las mujeres gritaron varias veces: "Ayuntamiento escucha, estamos en la lucha, Ale escucha esta es tu lucha".

