Fans de Santa Fe Klan presentan queja ante Profeco

León, Guanajuato.- Seis personas se quejaron en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por no poder acceder al concierto de Santa Fe Klan en la Feria de León 2022, pese a que tenían boleto comprado a través del sistema Línea Cero, instalado por el Patronato de la Feria para entrar a la Velaria.

Derivado del tumulto descontrolado que hubo en el concierto del rapero guanajuatense Ángel Quezada (Santa Fe Klan) y que se excediera el número de asistencia, se dejó a varios asistentes fuera, debido incluso al bloqueo en la entrada a la Feria de León 2022, no pudieron entrar siquiera a la zona de Velaria de la Feria.

“Ellos pagaron un servicio y tenían acceso. Debido a que no hubo conteo no entraron siquiera a la Feria. Se va a citar al Patronato a la oficina en León, para llegar a una conciliación y definir, si ellos no tienen apertura se llegará a una segunda reunión, y si no hay reembolso se acreditará una infracción”, señaló Vanessa Montes de Oca, delegada de la Profeco en León.

Los quejosos piden un reembolso total de su boleto, que fue de 335 pesos, de acuerdo con el sistema de venta electrónico.

LEE TAMBIÉN: Admite Patronato de la Feria crisis en concierto de Santa Fe Klan... por 10 minutos

En caso de que hubiese un incumplimiento por parte de la organización de la Feria de León 2022, la multa que impone la Profeco va desde los 850 pesos hasta los tres millones y medio de pesos.

Podrían presentar otras quejas ante Profeco

La delegada de Profeco indicó que incluso las personas que no pagaron boleto en línea cero también pueden inconformarse, pues no se respetó lo que el Patronato prometió al cerrar el acceso cuando se anunció de manera gratuita.

“Pueden levantar una queja ya que hay una relación proveedor consumidor, ya que se les condiciona el acceso y no queremos pensar que es un tema de discriminación, sólo que se respete el boletaje que la Feria está dando”, insistió Vanessa.

La recomendación de inconformarse también fue para aquellos que asistieron a otros conciertos donde no se respetó el acceso gratuito, como el de Panteón Rococó del sábado por la noche.

LEE TAMBIÉN: Entran a la Velaria de la Feria de León 2022 sólo al presentar boleto

Por otro lado, la delegada señaló que durante el tiempo de la feria se conciliaron 36 irregularidades en establecimientos del recinto.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos