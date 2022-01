León, Guanajuato.- La edición 197 de la Feria de León 2022 arrancó esta mañana, autoridades municipales y estatales hicieron el corte de listón inaugural, entre decenas de comentarios de rechazo.

El tradicional corte de listón se hizo en el acceso principal de la Feria, en el bulevar Adolfo López Mateos, ahí después de 2 años, se volvió a realizar este protocolo con el que se inician los festejos del aniversario de fundación de León.

Foto: José Antonio Castro Murillo.

La inauguración oficial fue encabezada por el presidente del patronato de la Feria Juan Carlos Muñoz Márquez, el secretario del ayuntamiento Jorge Jiménez Lona y el secretario de turismo, Juan José Álvarez Brunel.

Como invitado está Aguascalientes y su alcalde Leonardo Montañez estuvo también en el evento.

Decenas de personas asistieron a la inauguración de la Feria de León 2022. Foto: Omar Ramírez.

Entre los pasillos los expositores ultimaban detalles para recibir a los visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca la Feria de León y 'recomiendan' a no vacunados no asistir

Dentro de las novedades está el regreso de la expo ganadera pero en su nueva ubicación en el Parque Explora, además del lienzo charro instalado junto al museo Explora.

Es indispensable el uso de cubrebocas dentro de las instalaciones de la Feria de León 2022, Foto: Omar Ramírez,

Los gritones regresaron a su ubicación tradicional junto al Poliforum y se adaptaron más áreas de juegos mecánicos.

También la pista de hielo regresó y está en el domo de la Feria. Y el palenque retomará sus actividades.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Estas medidas sanitarias se aplicarán en el Palenque y la Velaria

Ante esto los comentarios en redes sociales se han reavivado sobre si asistir o no al evento.

La Feria de León 2022 tendrá un área especial para comer. Foto: Omar Ramírez,

Temas como la sana distancia, la seguridad sanitaria en el área de alimentos y la cantidad de posibles contagios son señalaron algunos usuarios.

ADEMÁS: Proponen pedir pruebas COVID o certificado de vacunas para entrar a la Feria

Pero por otro lado hay los que sentencian "si no quieren ir no vayan", "no los están obligando a ir", "van al cine, a fiestas, el centro atiborrado y le tienen miedo a la feria".

Mientras, los funcionarios municipales y estatales recorren las instalaciones para inaugurar sus áreas como el Pabellón Guanajuato, la Expo Ganadera y el Lienzo Charro.

AM

AM

Las noticias de AM en

Síguenos