León, Guanajuato - En un audio antes a que el PAN definiera candidato a la Alcaldía de León, el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez, insulta a Eduardo Ramírez, esposo de Alejandra Gutiérrez, y al actual síndico José Arturo Sánchez Castellanos.

Si gana Alejandra (Gutiérrez Campos) voy a tener a Lalo Ramírez aquí, queriendo controlar la Feria, los dineros y todo, y va a estar auditándome. Ya tuve un altercado con él, lo mandé chingar a su madre. ¿Tú crees que Lalo Ramírez no va a querer hacer aquí lo que le hizo Paco Muñoz en el Zoológico?”, expresa Juan Carlos en el audio del año pasado pero que se ha filtrado ahora en grupos de WhatsApp.

El activista Adolfo Enríquez Vanderkam subió el audio en su página de Facebook.

Filtran audio del presidente de la Feria insultando a esposo de alcaldesa y a síndico

Juan Carlos Muñoz no tienen nada que decir

Se buscó una postura de Muñoz Márquez y sostuvo que “nada qué decir”.

Al parecer dialoga con la directora general de la Feria, Lupita Robles, y alguien más.

Se escucha la voz de una de las mujeres que le dice a Juan Carlos: “Lo que tenemos que hacer nosotros es, acabando la Feria, auditar los resultados”. A lo que él responde que la intención es estar ya auditados cuando llegue el nuevo Gobierno.

Hablo con Chucho Oviedo (quien fuera el Presidente de la Junta de Gobierno en la anterior Legislatura Local) y a petición del Patronato mandar la solicitud al Congreso de una auditoría integral de todo el periodo, que nos cierren y nos dejen en cero.

Así de fácil. Para que cuando llegue Lalo ‘hay que auditar’, ya está auditado, a chingar a tu madre se acabó. Se acaban las responsabilidades al momento que ya está auditado y no hay nada, se acabaron los temas”, apunta el empresario.

Menciona que no quiere un periodicazo por parte de Lalo, que fue lo que le hicieron a Francisco Muñoz (ex Presidente del Patronato del Zoológico de León) a quien en junio 2019 derivado de una auditoría externa señalaron presuntas irregularidades (una fue la compra de dos trenes para transportar visitantes por 6 millones).

Y tengo muchos enemigos de lado de ellos, (José Arturo) “El Gordo” Sánchez Castellanos (actual Síndico del Ayuntamiento), curiosamente el que solicitó al pendejo la auditoría externa a “El Gordo” Sánchez Castellanos fue Paco Muñoz.

“Pero a la hora que salgo yo de candidato para la Feria, el mismo Gordo fue el que le puso el dedo y filtró la auditoría sin estar terminada y sin siquiera estar pagados los trenes, no estaban pagados, entonces no había fraude qué seguir”, apuntó.

Voz: Sánchez era consejero aquí.

Muñoz: Y se fue a auditar allá, al Zoológico.

Voz: ¿Si tú no fueras el candidato? (a la Alcaldía de León).

Muñoz: ¿Y es Luis Ernesto?

Voz: Aja. ¿En qué mes vamos a saber eso?

Muñoz: “Oficialmente va ser hasta febrero, pero internamente se puede negociar desde antes. Yo no voy a ser el candidato (a Alcalde), sí tuve que meterme, por qué, porque si yo me descarto automáticamente no tengo posibilidad de negociación.

Oye qué va ser Luis Ernesto, ok Luis Ernesto no la hacemos de tos, va ser dedazo, nos alineamos, me bajo, déjame la Feria tres años, eso sí. Ese es el panorama que estoy buscando. Nada más sí Luis Ernesto déjame a mí escoger a mis consejeros”.

La interlocutora de Juan Carlos Muñoz le aclara que el nuevo Consejo de Feria sería para los siguientes tres años, pues el actual termina hasta el año 2022.

El empresario le dice “pero no forzosamente”, y nuevamente ella le precisa que son tres años obligatorios los que permanece cada Consejo del Patronato de la Feria.

Sí, sí, pero terminamos el último año ya con Luis Ernesto, después me ratifican y lanzan la convocatoria con nuevos elementos y ya vemos de este Consejo a quienes bajamos”, así concluye Juan Carlos el audio que dura tres minutos.

En la sesión de Ayuntamiento de León del pasado jueves se aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) incluir en su Plan Anual del 2020 la realización de auditorías integrales para Sapal, Explora y la Feria.

Es una calumnia: Arturo Sánchez

El síndico del Ayuntamiento Arturo Sánchez Castellanos opinó sobre la parte en que se refiere a él y la auditoría que su despacho realizó en su momento a petición del Patronato del Zoo León.

En la parte que me señala como responsable de haber filtrado una auditoría, ahí si quiero ser categórico que eso de ninguna manera es posible pues esa auditoría se llevó a cabo bajo todos los lineamientos de confidencialidad aplicables a mi despacho, y sobre todo guardando en todo momento el secreto profesional que respalda mi reputación, esa parte del audio es una absoluta calumnia”, opinó.

