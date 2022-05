León, Guanajuato.- Comerciantes de la Central de Abastos en León y del llamado mercado “negro” de frutas y legumbres Belisario Domínguez, están hartos de los asaltos, robos y accidentes en la autopista León-Aguascalientes.

Señalaron que el tramo más peligroso se localiza en el kilómetro 6, a la altura de la colonia San Juan de Abajo, que es la intersección del bulevar Delta hasta el kilómetro 11, donde se localiza la caseta de cobro para bajar a la Central de Abastos.

Los delincuentes arrojan rocas y piedras a media carretera para obligar a los automovilistas a detener la marcha, lo que ha generado accidentes.

Este fin de semana en menos de dos horas reportaron cuatro asaltos, en uno de ellos una camioneta que transportaba mercancía al mercado “negro”, anexo a la Central de Abastos, se accidentó debido a las rocas que dejaron en la carretera.

Las piedras en la carretera ocasionaron que una camioneta volcara y dos de sus ocupantes quedaran heridos graves.

Una de las víctimas de asalto es Eduardo Arreguín Vieyra, quien señaló que los delincuentes actúan entre las 3 y 6 de la mañana.

Dejaron unas piedras grandes en la carretera, lo que provocó pérdidas totales de la camioneta, y dos lesionados que están graves en el Hospital General de León: Bartolo Vieyra, de 63 años de edad, e Issac García, de 13 años”, señaló.

Manifestó que fueron a reclamar a la caseta de cobro, pues presuntamente hay un seguro para el viajero, y les dijeron que “el seguro no ampara vandalismo, sólo accidentes cuando hay cruce de animales, no por piedras en el camino”.

El sábado 23 de abril, en ese mismo tramo de San Juan de Abajo reportaron cuatro asaltos, y una de las víctimas fue Sandra Estéfany Mata Vázquez, quien señaló que venía de Romita con productos perecederos hacia la Central de Abastos, y a la altura del kilómetro 8 colocaron piedras.

Era de madrugada y tras la colisión con las rocas nos vimos obligados a detenernos, pues incluso las bolsas de aire se activaron; cuando nos bajamos salieron dos sujetos con machetes y nos quitaron el efectivo que llevábamos, así como los celulares”, señaló.

Añadió que en dos horas se registraron cuatro asaltos en ese tramo y los responsables de la autopista se concretaron en decir los responsables de la seguridad son la Guardia Nacional y la Policía de León.

Con las piedras, los delincuentes obligan a los automovilistas a detenerse.

“Se supone que pagas por tener más seguridad en la autopista y ahora eluden toda responsabilidad”, añadió.

Por su parte el presidente de la Central de Abastos, José Luis Estrada, manifestó que hay un tramo de la autopista León-Aguascalientes que se ha tornado peligroso.

Hay compañeros que han sido víctimas de la delincuencia y se ha denunciado al Municipio, pero ni el camellón central de la Central de abastos quieren reparar, hacen caso omiso a las denuncias que presentamos”, añadió el líder.

Celina Arreguín, comerciante, manifestó que los delincuentes operan dejando rocas en plena autopista, y que no hay fin de semana que no se reporten accidentes y asaltos.

“Ya estamos hartos de la inseguridad en León, no es posible que las autoridades no hagan nada por contener tanta delincuencia; se supone que la autopista debería ser segura y contar con un seguro, pero no respetan nada”, señaló.

En la caseta de la autopista se informó que en caso de asalto se tiene que reportar al 066 o por SMS desde el celular 90089.

En las casetas hay elementos de seguridad privada, armados, pero señalaron que ellos no responden por asaltos en carretera.