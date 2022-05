León, Guanajuato.- En los primeros cuatro meses del 2022, es decir del periodo enero-abril, los robos a vehículo, interior del vehículo, comercio, vivienda y a peatones, registraron un incremento en León; mientras que el homicidio doloso sí reportó una disminución.

Lo anterior según datos publicados por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año 2022 en comparación con el mismo periodo del 2021.

El mayor incremento lo registró el robo a vehículo con un 43.7%, al acumular 388 reportes en los primeros cuatro meses contra 270 en ese lapso del 2021.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El robo a comercio creció 24%, con 990 reportes cuando en el 2021 fueron 799.

El robo a casa habitación aumentó un 8%, 481 casos frente a 445 en el año 2021.

El robo a transeúnte pasó de 504 reportes a 543 este año, que es un 7.7% más.

Mientras que en homicidio doloso se registró una reducción del 20.1% en los primeros cuatro meses del año, 205 se registraron este año mientras que en los mismos meses del 2021 fueron 259.

TE PUEDE INTERESAR: En esta carretera, con piedras obligan a parar a automovilistas para asaltarlos

Abril, a la baja todo

En el comparativo únicamente de los delitos reportados en abril frente al mes anterior (marzo), sí hubo una reducción generalizada: robo a interior de vehículo (-30%), robo a comercio (-22%), homicidio doloso (-21%) y robo a vehículo (-18%).

También bajó ese mes el robo a transeúnte (-17.5%) y a casa-habitación (-6%).

La Policía Municipal informó que en abril implementó un operativo que consistió en vigilar en bicicletas e instalar casetas móviles para bajar los índices delictivos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Recicladora en León sufre dos robos en la misma semana

Enfrenta vendedor a criminal

Una cámara de seguridad en la colonia Real Providencia, captó el momento en el que un vendedor de tamales fue asaltado cuando caminaba por la calle.

Un hombre, quien se hace pasar por un cliente, lo amagó con una pistola.

Asalta a vendedor de tamales.

El comerciante entrega el dinero y se defiende con la tapa de una vaporera pero el ladrón logra escapar.

El video ha sido visto por mas de 7 millones de personas en redes y se volvió tema a nivel nacional.

Captan a robacoches

En minutos una camioneta fue robada por un hombre en la colonia Condado Plus.

Las imágenes del ladrón fueron compartidas en redes sociales, para que la gente ayude a localizar el vehículo.

“Llegué a dejar un regalo, solo me tardé 20 minutos, cuando salí, la camioneta ya no estaba”, contó a AM la víctima del robo.

El hombre, el cual vestía una playera del Club León, llegó solo y se acercó a la camioneta que al parecer estaba abierta y se la robó.

La afectada interpuso una denuncia en el Ministerio Público.

AM