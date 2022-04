Leoneses soportan el Sol para recibir apoyo del Bienestar

León, Guanjuato.- A Paula el dinero que le darán por afiliarse al programa de pensión para adultos mayores que entregarán cada bimestre, no cubrirá todos sus gastos por medicinas, atenciones y comida.

Ayer pasó más de 5 horas formada desde muy temprano, luego de varios días e intentos por afiliarse por fin lo pudo hacer en la Plaza de la Ciudadania Griselda Alvárez.

Ya traje todo el papeleo bien y al mes me gasto casi 5 mil pesos por atención, aquí me darán más de 3 mil, aún así no alcanzaré pero es un apoyo que agradezco”, señaló Paula, quien es propensa a trombosis pulmonar.