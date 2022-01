León, Guanajuato.- Al grito de “¡Ni silencio ni olvido. No se mata la verdad!”, un grupo de periodistas se manifestaron esta tarde al pie del Arco de la Calzada para exigir justicia por el asesinato de tres reporteros en México en lo que va del año.

Tras los asesinatos de los reporteros José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, periodistas leoneses se sumaron a la movilización que a nivel nacional se realizó este martes en distintos estados para exigir al gobierno de México protección a la vida de los periodistas y garantizar el derecho a la información.

Con pancartas en las que se escribieron consignas como: "No nos callarán", "Prensa, no disparen", "No más violencia contra periodistas" y "No se mata la verdad matando periodistas", veladoras y fotografías de sus colegas asesinados, el gremio se manifestó y leyó un pliego petitorio.

Melissa Espinosa, reportera de Pop Lab, señaló que según datos de Artículo 19, tan sólo en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sido asesinados 28 comunicadores, y a sólo 23 días de que inició este 2022 ya suman tres periodistas asesinados.

Se trata de José Luis Gamboa quien fue apuñalado el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel quien fue abatido a balazos el 17 de enero en Tijuana y Lourdes Maldonado quien también fue privada de la vida de la misma forma el 23 de enero en Tijuana.

"Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 148 asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa, en total 136 hombres y 12 mujeres.

Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el País siguen en la impunidad, matar a un periodista en México es como matar a nadie, lejos de que haya investigaciones serias por parte de las fiscalías en los Estados y la Federal para que sepamos porqué matan a periodistas la cifra va en aumento", lamentó.

También manifestaron que en el territorio mexicano la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer su labor.

Guanajuato es décimo lugar en agresiones contra periodistas

Con 23 agresiones contra periodistas el año pasado, Guanajuato se posiciona a nivel nacional en el décimo lugar en agresiones contra estos profesionistas.

Así lo declaró Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, oficina para México y Centroamérica quien acudió a la manifestación de periodistas en León.

"El año pasado se registraron 23 agresiones, más o menos es el mismo número que se registró en 2020 que fueron 21, es un registro por parte de Artículo 19.

Es importante solidarizarse desde todas las ciudades, hay prensa en todos lados, sumarnos esta movilización es importante y es un ya basta ante la situación que se ha venido dando, es importante que se dé también en los diferentes estados de la República que es donde se está viviendo el crimen organizado, la intolerancia y la persecución política, es donde se tiene que alzar la voz con mayor fuerza", expresó.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos