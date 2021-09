Piden mariscos para 'la cruda' en mercado Aldama

León, Guanajuato.- “Vuelve a la Vida”, caldo de camarón, sopa de mariscos, son los tradicionales platillos que muchos “crudos” solicitaron el día de ayer en las tradicionales marisquerías del Mercado Aldama en donde más de uno se fue a comer y “curar” la desvelada y resaca de la noche mexicana del 15 de septiembre.

A diferencia de otros años, las marisquerías lucieron un poco solas, pero los que no fallaron fueron los que ya saben donde “curársela” después de las celebraciones como fiestas patrias, Navidad o Año Nuevo. En familia o solos, llegan después del mediodía día a disfrutar de la frescura de los mariscos y de las deliciosas salsas que reviven a más de uno.

Te podría interesar: Hospitales de Guanajuato consienten a los enfermos con menú patrio

La verdad sí me levanté tarde y aproveché que no trabaje para venirme a echar unos mariscos y un “vuelve a la vida” porque ya me hace falta. Ayer (el miércoles) me fui a la casa de unos cuates y pues la pasamos celebrando con unas buenas botellas y pues ya andamos acá curando el malestar de la noche”, platicó Juan Manuel Rivas.

Hubo quienes no llegaron en la mañana a trabajar, ya que no para todos fue día feriado, y es que hubo trabajadores que no alcanzaron a llegar porque se la siguieron de largo y decidieron irse a curar a las marisquerías, ya que para algunos el producto fresco les cae mejor que algo caliente.

Además: FOTO: Encuentra dedo humano dentro de su hamburguesa

A mi la verdad es que me gusta más lo frío, siento que hasta me despejo, un caldo es mucho para mi, que mejor que un cóctel de camarón o bien unas tostadas de ceviche con salsa de la que pica para que se me baje y mañana presentarme a trabajar si es que no me han corrido aún“, dijo Leonardo Medina.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos