Plasman memoria de Nadia, asesinada en 8 de Marzo, en documental ‘Nadia presente’

León, Guanajuato.- “Nadia Presente” es el nombre del documental que realizaron estudiantes de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, el cual fue presentado en conmemoración al Día Internacional de la Mujer (8M) y en el que retrata la vida y esencia de Nadia, quien fue asesinada en Salamanca el 8 de marzo del 2020.

Las estudiantes de Comunicación trabajaron todo un año para poder armar el relato e historia de la joven Nadia Rodríguez, quien es recordada por toda la comunidad estudiantil y es el ejemplo y admiración de muchas jóvenes, quienes pese a que no la conocieron en persona honran su memoria y brindan su admiración por la mujer que fue.

En el documental “Nadia presente”, una de sus mejores amigas comparte el último día que la vió con vida, un 5 de marzo, cuando estuvieron juntas en una clase por última vez. La joven cuenta que se despidió de Nadia con normalidad, pero no la volvió a ver.

Como parte del documental, la Coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales describió a Nadia como una mujer muy dulce e idealista, con mucho porte, físicamente muy atractiva y emocionalmente muy encantadora.

Sus amigas recordaron que a Nadia le gustaba cantar, bailar y era una persona que se hacía notar por su seguridad y recordó cuando cantó en uno de sus cumpleaños “Amor prohibido” de Selena. Ahora es recordada como una mujer que alzó la voz y que nunca permitió que pisotearan su dignidad.

Su madre, Blanca Martínez escribió unas palabras a su hija en su segundo aniversario luctuoso, en el que manifestó lo difícil que ha sido para ella.

“Un día como hoy Nadia quedó desprovista de poder alcanzar sus sueños, sus metas, ya no alcanzó a ser mamá, a ser la hija apegada, a ser la hermana, la tía protectora y traviesa con la sobrina, ya no alcanzó su vida para llevar los negocios de papá, no alcanzó la vida para verla feliz”, leyó su mamá.

Por su parte, su padre Bernardo Rodríguez, informó que el caso sigue detenido en la Fiscalía y que no han tenido ningún avance, el padre de Nadia, hizo un llamado al Fiscal para que el caso no quede impune y ellos puedan esclarecer que pasó la madrugada del 8 de marzo del 2020.

“Siguen estando muy lentos, no hemos tenido noticias por ninguna parte de la Fiscalía, solamente me dijeron que no tienen más investigación, que está detenido y pues como lo repito alguna vez el gobernador comentó que teníamos al mejor Fiscal del país y confió que haga bien su trabajo”, comentó Bernardo Rodríguez.

