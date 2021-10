Niega fiscal Zamarripa que se hayan retirado custodias policiales en León

León, Guanajuato.- El fiscal Carlos Zamarripa Aguirre aseguró que sí se están otorgando custodias a personas que están amenazadas tras denunciar un delito en su contra en León.

Esto luego de que el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, dijo que canceló todas las custodias que elementos de la Policía hacían a estas personas vulnerables, tras el asesinato del policía Rosendo Castro el pasado 5 de octubre en la colonia San Isidro cuando resguardaba una casa.

“Todas las custodias que se ordenan tienen un sustento y un fundamento, no es cuidar inmuebles, muchas veces es estar resguardando a las personas que están dentro de esos inmuebles por diversas razones. Y además sé que (Mario Bravo Arrona), va a actuar con profesionalismo y además con alta responsabilidad, no se ha quitado ninguna custodia de ninguno de los inmuebles. Él me lo aseguró en una conversación que tuvimos y de eso estamos ciertos”, señaló Zamarripa Aguirre.

LEE TAMBIÉN: Secretario de Seguridad de León retira a policías de custodias tras asesinato en San Isidro

El secretario Bravo Arrona dijo ante medios de comunicación el día del asesinato del policía que ordenó a sus elementos abandonar los cuidados a las casas de personas que acudieron a la Fiscalía a denunciar amenazas que ponen en peligro sus vidas.

Pero el fiscal señaló que han estado en pláticas y las custodias continúan en León.

MCMH



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos