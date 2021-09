León, Guanajuato.- A un mes de concluir la actual administración municipal, los policías de León estrenarían uniformes hasta el año 2022, debido a que la licitación para su compra nuevamente se declaró desierta.

Nuevamente, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de León declaró desierta la licitación para la compra de uniformes para los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL).

Concluyó declarar desierta la adquisición de vestuario y uniformes destinados a actividades operativas para la Policía Municipal, debido a que los licitantes para las partidas de uniforme pie tierra y uniforme tipo táctico no cumplieron con las especificaciones y requerimientos técnicos y económicos descritos en la convocatoria.

Policía de León: El Comité de Adquisiciones prevé definir al ganador de la licitación para la compra de uniformes para la primera semana de octubre. Foto: Staff AM.

“Parecemos nuevos o no le arrastran el lápiz, porque no entiendo por qué está pasando esto... Otra vez desde la ficha técnica es que nuevamente estamos declarando desierta esta licitación”, comentó Gabriela Echeverría González, regidora de Morena.

El Comité de Adquisiciones acordó una vez más aplazar la licitación y será hasta la primera semana de octubre cuando se defina al ganador de la segunda convocatoria.

Anteriormente el Comité había definido que el fallo de la licitación sería este lunes y la firma del contrato el 10, por lo que se estimaba que la entrega de uniformes fuera hasta finales de año.

Sin embargo, con este retraso en la compra será hasta principios del 2022 cuando los oficiales de la SSPL tengan sus nuevos uniformes.

“Aquí es muy bueno hacer precisiones, tenemos 10 (proveedores), los 10 no cumplen. Los proveedores saben perfectamente lo que están pidiendo y a la mera hora no cumplen porque también más o menos cumplen, como son proveedores de mucha mercancía y a veces son intermediarios por eso no cumplen y eso es preocupante”, dijo la síndico Leticia Villegas Nava.

LALC

