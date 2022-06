Price 2022 León: Mamá abraza a jóvenes incomprendidos por ser de la comunidad LGBTQ+

León, Guanajuato - Durante el Price 2022 León, Sandra Garrido mostró el cariño a los miembros de la comunidad LGBTQ+, especialmente a los incomprendidos que viven con un ‘vacío’ y con un mensaje escrito: "Abrazos de mamá gratis" compartió su apoyo.

Sandra asistió por primera vez al evento LGBTQ+ que año con año se realiza en el Parque Hidalgo para repartir abrazos a todos los jóvenes que se acercaron a ella.

Vestida de negro, con una corona de flores de colores en apoyo a la comunidad LGBTQ+ se paró cerca de la zona de juegos del parque y varios jóvenes al ver su mensaje, se acercaron a ella y los abrazó con fuerza. Los chavos y chavas agradecieron el gesto.

Muchos desde que yo tengo uso de memoria, no nada más es ahorita, los papás no llegan a comprender la magnitud de no apoyar a tus hijos, no tanto con su sexualidad, sino general, y hoy en día está más pesada la situación con los jóvenes, están viviendo una situación muy confusa para ellos, creo que es por falta de apoyo a los papás", explicó.