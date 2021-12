León, Guanajuato.- Ante el incremento en el precio de la canasta básica la Dirección de Desarrollo Social tiene entre sus prioridades atender la pobreza alimentaria en los próximos tres años, así lo aseguró la directora de la dependencia Silvia de Anda Campos.

El tema económico realmente es un tema a nivel global, no solamente en México, sino a nivel internacional la economía se está viendo afectada por el tema de la pandemia y más ahorita con todo el miedo y el temor que hay, sin embargo a nivel de Municipio nuestra alcaldesa está muy ocupada en favorecer sobre todo a quienes menos tienen ”, dijo.

Lo anterior luego de que se diera a conocer el alza en el precio de la canasta básica, por lo que señaló que en el Programa de Gobierno 2021-2024 una de las prioridades será justo ese tema.

En el caso de los apoyos sociales señaló que también tendrá el presupuesto necesario para dar atención a la problemática.

Indicó que no es solamente dar una despensa, sino que ahora están trabajando por ayudar más a quienes lo necesitan, es decir que de manera periódica se les pueda apoyar con algo o que puedan ser sujetos a apoyos en más de un programa social, ya que antes esto no era posible.

Las reglas de operación no permitía que diéramos más que un apoyo de despensa, ahorita los programas vienen de manera integral, vamos a trabajar DIF, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, el Imuvi, para que estos programas de apoyo sean integrales, que no sea una despensa que no ayuda más que para unas semanas”, comentó.