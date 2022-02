Roban perfil de leonesa que escapó de Ucrania para estafar en Facebook

León, Guanajuato.- Rosalía Tovar, la leonesa que salió de Ucrania al iniciar la invasión de Rusia, advirtió que su cuenta de Facebook fue hackeada, por lo que alertó a sus contactos y amigos a no caer en una estafa ya que están pidiendo dinero en su nombre aprovechando la situación por la que atraviesa.

“Alguien en México me robó mi foto. Cuidado: están pidiendo algo, reportenlo por favor, por favor” se lee en su perfil de Facebook real. Para reforzar el mensaje, también subió un video en el que expresó su molestia en contra de las personas que lucran con el dolor ajeno.

‘Hago más falta aquí’: Rosalía se quedará a ayudar al pueblo ucraniano

Luego de días de incertidumbre y una profunda tristeza, Rosalía Tovar finalmente se encuentra a salvo en Rumania.

Pedro Tovar, hermano de Rosalia, platicó que su hermana al igual que otras personas se concentraron en la frontera Ucrania-Rumania haciendo interminables filas para ponerse a salvo.

Mi niño hermoso ���� mi pequeño héroe!!! Necesitamos que ayuden a familia ucranianas!!! Necesitamos que detengan a Putin. СЛАВА УКРАЇНІ Героям слава!@Marihoselibre @CarlosLoret @Alejand08861184 pic.twitter.com/FfyHlChiBo — Lía Tovar (@LaTovar4) February 28, 2022

“Mi hermana afortunadamente ya está a salvo en Rumania a la espera del avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo lo peor queda para el pueblo ucraniano. De hecho aún hoy continúan algunos mexicanos en Kiev; puesto que hay ley marcial, no han podido salir junto con la embajadora Olga García, que se ha portado excelentemente bien, muy valiente y viendo siempre por la integridad y salvaguarda de los mexicanos”, platicó Pedro Tovar.

Sin embargo al ver las necesidades que han surgido por aquellos países, Rosalía ha tomado la difícil decisión de establecerse en una zona segura para poder ayudar a quienes más lo necesitan en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Ya no voy a regresar, cambie de opinión. Hago más falta aquí cerca de Ucrania, hablo ruso, un poco de ucraniano, entiendo perfectamente ucraniano, mejor me muevo a un lugar donde yo pueda estar ayudando a gente”, mencionó Rosalía para periódico AM.

Rosalía expresó su deseo de buscar un estatus como refugiada de guerra, para poder ayudar como voluntaria en algunos refugios; también habla inglés e italiano por lo que pronto buscará donde comenzar de nuevo.

La otra cara de Ucrania

Pedro Tovar se mantiene en constante comunicación con su hermana por lo que compartió con periódico AM una fotografía muy especial que Rosalía Tovar le envió y que le devuelve esa esperanza en la humanidad.

Rosalía compartió con su familia la foto de un joven ucraniano repartiendo café a mexicanos que buscaban cruzar la frontera. Foto: cortesía

“Quiero hacer énfasis y resaltar está foto, Está imagen que me envió mi hermana me estremeció el corazón: un joven ucraniano en plena fila y con un frío insoportable repartiendo té caliente a los mexicanos. No cabe duda que la nobleza, la bondad y el sentimiento de fraternidad siempre se impondrá ante la maldad de unos cuantos. La verdad se me salieron las lágrimas al verla, Dios bendiga y proteja a todo el gran pueblo ucraniano, son gente buena, pacífica y trabajadora…muy patriotas” añadió.

Pide a gobierno mexicano ayudar a niños y madres ucranianos como refugiados

A través de su cuenta de Twitter, Rosalía continúa expresando su sentir, por lo que publicó su deseo de ayudar a otras personas a salir de Ucrania en un post acompañado de una fotografía donde se observa a una mujer con un bebé en brazos.

Es Evita y como otros miles de niños y bebés mueren de miedo por las explosiones ������ ���� viven desde hace días en sótanos. Hay miles de niñitos ucranianos en las fronteras!!! Podríamos llevarlos a México como refugiados #StopWar #StopPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/AV4aqkIjSr — Lía Tovar (@LaTovar4) February 28, 2022

“Hay cientos de madres solas con niños y bebés que se quedaron sin nada, tal vez en ese avión con capacidad de 150 podrían llevarse refugiados niñitos ucranianos con mamás. Querido gobierno de México: no quiero que me lleven solamente a mí, también den una oportunidad a ellos” relató en Twitter.

