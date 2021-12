Vacuna COVID León: Baja afluencia en vacunación luego del triunfo de León

León, Guanajuato.- Después de los festejos por el triunfo de León sobre Tigres, a los jóvenes de 15 a 17 años les costó levantarse el domingo y fueron pocos los que acudieron temprano a vacunarse contra el COVID en la Plaza Venecia.

Debido a la poca afluencia, aproximadamente a las 10 de la mañana había todavía cerca de 3 mil vacunas de la marca Pfizer disponibles en el módulo, informó personal de salud.

A ritmo de reggaetón, la aplicación de las vacunas en Plaza Venecia comenzó a las 8 de la mañana, con solo 300 personas en espera.

Además: Mueren 3 en Guanajuato por COVID, una de ellas con todo y sus dos vacunas

“Espere, mejor vengo más tarde”, dijo Jéssica, de 16 años, al ver la aguja, por lo que prefirió salir, pero las enfermeras la detuvieron y le aplicaron la vacuna contra el COVID.

A algunos se les notaba el miedo, cerraban los ojos, se preparaban y una enfermera los pinchaba, en menos de 10 segundos quedaban blindados ante el coronavirus luego de varias horas de espera.

Padres de familia que llegaron junto con sus hijos se congregaron en una esquina de la plaza, afuera del módulo de vacunación.

No se quería levantar, pero me lo traje, creímos que habría gente, pero fue muy rápido, no como cuando me tocó a mí o a mi otro hijo más grande, tardamos como cuatro horas o más en fila y aquí fue rápido”, dijo Juana, bajo los rayos del sol, calentándose en lo que salía su hija menor.