León, Guanajuato - La aplicación de la vacuna COVID Sputnik V de 18 a 29 años, en el cuarto día avanza rápido en los cuatro puntos instalados.

En Mulza la fila es de 300 personas pero se avanza rápido a ritmo de cumbia.

En tanto la aplicación de la vacuna en Plaza Venecia fue bastante rápida, aunque la fila estuvo nutrida antes de abrir el punto a las 8 de la mañana, a las 10:30 ya había poca gente a comparación de los primeros tres días.

En la zona de Poliforum donde la fila el fin de semana llegó hasta el Teatro del Bicentenario, estuvo ágil y la mayoría de asistentes que deseaban salir rápido lo hicieron.

Creí que me iba a tardar, ahorita tengo clase, pero me salté las dos primeras (clases) para venir, el fin (de semana) me fui a la montaña y no pude asistir”, aseguró Javier Gómez.