Vacunas COVID: Le dan preferencia a padres jóvenes con bebé en brazos

León, Guanajuato.- Una pareja de padres jóvenes que acudió a vacunarse contra el COVID-19 con su bebé en brazos, refieren que la experiencia fue rápida y amable.

Jennifer y Leobardo de 23 y 22 años, respectivamente, decidieron ir ayer al Poliforum para aplicarse la primera dosis antiCOVID, y en compañía de su bebé de apenas cuatro meses cumplidos, contribuyeron con su responsabilidad de salud colectiva.

Por su condición de acudir con su hijo, los responsables de la vacunación en el lugar les dieron preferencia de pasar antes que los demás, como en el caso de las mujeres embarazadas y personas discapacitadas.

Jennifer contó que por desconfianza a vacunarse contra el mortal virus durante su embarazo, decidió aplicarse la vacuna después de tener a su primer hijo.

Sí me dio desconfianza y algo de miedo que hubiera secuelas en él, sí me decían los demás que me animara, pero mejor me esperé”.