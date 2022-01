León, Guanajuato.- Ante la falta de respuesta de los ciudadanos para verificar sus automóviles se eliminarán las multas de cortesía, informó la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

LEE TAMBIÉN: Pese a operativos, acuden pocos a verificar su auto el último día del año

En las últimas dos semanas en León se aplicaron más de 400 multas de cortesía a conductores que no han verificado su automóvil, por lo que el Gobierno Municipal tendrá que optar por medidas mayores para incentivar a los ciudadanos a verificar sus automóviles.

“He estado platicando con seguridad, particularmente en temas de vialidad, tránsito y movilidad. Si las conductas no cambian tenemos que pasar a otras acciones. Hoy vemos que siguen sin verificar y por eso incrementamos más las acciones”, dijo.

LEE TAMBIÉN: ¿Sabes cuándo tienes que verificar tu auto? Publican calendario

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez apuntó que también realizarán campañas de concientización para invitar a que más personas verifiquen sus automóviles, ya que anteriormente se realizaban multas de cortesía, que es solo un llamado de atención, y no se aplicaba una multa económica como tal.

“También a quien no cumpla obviamente debe de haber una sanción porque nos perjudican a todos. Y es lo mismo también en materia de pirotecnia, todo eso que nos está contaminando, a quien no cumpla con la ley, que no tenga los permisos, vamos a estar sancionando”, afirmó.

La alcaldesa recordó que solo en las pasadas fiestas decembrinas hubo tantos incendios en León que provocaron mala calidad del aire y en el peor momento se tuvieron lecturas de extremadamente mala calidad del aire, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a evitar acciones que perjudiquen al ambiente.

“Tenemos que cumplir la ley, ahora sí estado de derecho y el que incumpla con la ley pues hay sanciones”, apuntó.

LEE TAMBIÉN: Guanajuato recibe el 2022 con mala calidad en el aire; hay mucha contaminación

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos