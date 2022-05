León, Guanajuato.- En entrevista con Yordi Rosado el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, se pronunció a favor de la legalización de todo tipo de drogas.

Estoy totalmente de acuerdo en la libertad de cada persona para consumir lo que se le antoje, y por tanto todas las drogas deberían de estar liberadas de problemas”, expresó al final de una entrevista de una hora y 20 minutos con el reconocido conductor, grabada en la Hacienda de San Cristóbal, San Francisco del Rincón.

-¿Si crees? ¿Y no sería peligroso para meterme en problemas, muertes?, le dijo Yordi cuando Fox declaró lo anterior, sin que mediara pregunta sobre el tema.

“Peligroso es estando legalizado o no estando legalizando, y en ese caso yo apelo a la libertad de cada individuo de si se quiere joder y quitar la vida atascándose 100 botellas de cerveza y no consumiéndolas con moderación o si se quiere atascar cocaína, o atascar morfina, en su voluntad y en su decisión está qué quiere.

“Yo creo que cada persona se tiene que cuidar por sí sola y no es el Gobierno el que nos tiene que decir qué tenemos que hacer o dejar de hacer. Por eso rechazo y vomito los gobiernos autoritarios que tratan de decirnos todos los días qué hacer, cuando cada persona tiene que tener su proyecto y tomar decisiones en libertad”.

Refirió que es un activista de la regulación de la marihuana desde hace 15 años. Y obsequió al conductor algunos productos (CDB, que es el cannabidiol, compuesto natural de la flor del cannabis) de la tienda que tiene su hijo en León, “Paradise”.

Vicente Fox: La pensión que le quitaron

En otro tema Vicente Fox dijo que necesitaba la pensión que se quitó a los expresidentes.

Al terminar se me vino el mundo encima, quizá no me lo crea mucha gente pero yo no me robé ni un solo clavo, no hice ningún negocio con el Gobierno, no lo hizo Marta a pesar de que la pusieron como trapeador, a sus hijos y a ella, ha sido un mito que se generó”, expresó en la charla en la que compartió un tarro de cerveza con el conductor y que se transmitió el pasado 1 de mayo.

Al no tener la pensión, además de que no es dueño de todo el rancho como mucha gente lo cree, dice que tiene que buscar alternativas y sacar “para el chivo”.

Al principio cobraba 200 mil dólares por una conferencia de una hora, después se me bajó a 100 mil dólares, a 50 mil, a 25 mil, después a 10 mil, hoy tengo que pagar para que me den conferencias”, agregó.

Vicente Fox habló de su infancia en el rancho San Cristóbal, de su paso por la compañía Coca Cola donde llegó a ser Director General en México y Latinoamérica, de su relación amorosa con Marta Sahagún y de anécdotas de campaña y en Presidencia.

Vicente Fox: La familia

El guanajuatense lamentó el poco tiempo que compartió con sus hijos por la política.

¿Y te duele?, le preguntó Yordi Rosado.

“Más que dolor es un sentimiento de que no cumplí como padre en esa etapa tan crucial e importante para ellos. Hoy estoy a la carrera reponiendo lo más que puedo.

“No imagino a (Andrés Manuel) López Obrador con su chamaco cuánto tiempo está con él en la semana, es complicado. Por eso insistencia de que no abandonen a la familia por hacer dinero, en lo privado, y en lo público es lo mismo”, respondió.

Lo que sí hacía ya como Presidente era regresar los domingos con la familia.

Vicente Fox: La coalición que no fue

Vicente habló del respeto que le tenía al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD a la Presidencia de la República en el 2000. Recordó que coincidieron en un mitin en Acapulco y al panista se le ‘apagó’ la voz de nervios.

Mencionó que hubo pláticas muy enriquecedoras con Cárdenas (todas en la casa de la mamá del ingeniero) para ver quién de los dos declinaba en apoyo del otro y poder así garantizar el triunfo frente al priista Francisco Labastida Ochoa.

“Fueron muchas reuniones y no se pudo. Quizá se hubiera logrado una mayoría más contundente, fui un Presidente de minoría, enviaba cada año el presupuesto en el Congreso y no salía. Si hubiéramos ganado juntos tendrías una mayoría en las Cámaras y en la Presidencia. Nos ganó el egoísmo, no fuimos generosos”, opinó.

Vicente Fox: Ser Presidente

Vicente Fox contó que el mismo día de la elección no estaba seguro de que ganaría.

“(Ernesto) Zedillo muy valiente, democrático, cantó la ranchera a las 8 de la noche y dijo ‘ganó Fox’. Zedillo pagó el precio, en el PRI prácticamente lo desahuciaron. Luego hubo tres reuniones serias para la entrega-recepción, al grano”, indicó.

Comentó que la tarea de Presidente de la República no es tan complicada cuando cuentas con un buen equipo y se delega las responsabilidades. Aunque hay asuntos, como los desastres naturales, en lo que hay que estar ahí siempre.

“Cada quien mata las pulgas a su modo en la Presidencia”, dijo.

Eso sí, admite, hay toda una corte para atender al Presidente y no gasta un peso.

Hay quien pide caprichos, yo jamás abusé de pedir cosas que no correspondían. Para mí fue una vida muy normal, disciplinada para cumplir la responsabilidad. López Obrador no tiene que poner un peso de su bolsa para vivir. El Estado Mayor pagaba las cuentas. No traes cartera, chequera, ni dinero en efectivo”, contó.

Recordó la campaña presidencial como muy divertida, “pero a la hora que ganas hasta me cuestioné para qué me metí en esto, hubiera seguido en el rancho”.

Para buscar a los mejores para el gabinete contrataron “headhunter” (cazatalentos) que le presentaron ternas para cada puesto, pero muchos no aceptaron, apuntó, pues el salario era poco atractivo frente a lo que ganaban en la iniciativa privada.

Vicente Fox: Marta, el amor

De la relación amorosa con Marta Sahagún, Vicente Fox contó que, cuando él ganó su segunda campaña a la Gubernatura en 1995 y ella perdió la Alcaldía de Celaya, fue que la invitó como Vocera del Gobierno de Guanajuato y desde ahí no se separaron.

Cuando le digo ‘Marta voy por la Presidencia’, como tres años antes de la candidatura, voy a trabajar desde ahora, luego dejé el Gobierno. Ella dijo yo renuncio y me voy también, ella también traía ya el piquetito del zancudo del amor.

“Nadie más del Gobierno del Estado dijo nos vamos contigo a ver cómo te ayudamos. Creyó en mí y arriesgo todo por mí en la aventura”, comentó Vicente.

Ya instalados en Los Pinos días antes del 2 de julio (cumpleaños de Vicente Fox y a un año de ganar la Presidencia) le pidió casarse ese día por lo civil en la cabaña donde ahí vivían, así lo hicieron a las 8 de la mañana acompañados de sólo seis personas. Ese día estaba en visita oficial a México el presidente de España, José María Aznar.

La boda religiosa llegó después, sin planear, sin invitados, en la hacienda familiar.

Del rol de Marta en el Gobierno defendió que tejió alianzas y aportó trabajo.

No tengo ningún empacho en decir que Martita sí influyó e influye en muchas decisiones que se tomaron, pero no tomó las decisiones, de ninguna manera. Siempre enriquecemos las decisiones basados en los dos”, opinó.

Y remató que su amor y el proyecto de trabajo conjunto “va para largo todavía”.

