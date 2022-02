Zoológico de León habilita antiguo acceso para agilizar entrada con Pase Verde

León, Guanajuato.- Tras las largas filas que se hacen de asistentes que desean aprovechar el Pase Verde, se habilitó el antiguo acceso al Zoológico de León para agilizar la entrada a los visitantes.

Hoy se cumplieron cuatro semanas de que se implementó el Pase Verde y el aumento de visitantes al Zoológico de León ha ocasionado que se hagan hileras de personas que tienen que aguantar los fuertes rayos del sol para poder entrar.

De acuerdo con el personal del Zoológico de León, este fin de semana se implementó una nueva modalidad que consistió en abrir dos casetas de cobro y para evitar congestión vehícular, el paso se les dio rápido con boleto.

"Ha estado más fluido y no se hicieron las filas que se venían haciendo en semanas pasadas", explicó el personal del ZooLeón.

Los dos nuevos accesos es donde ahora se ubica el Perro Parque Zoológico, lugar que antes era el acceso principal y que el día de hoy se abrió para que la gente no se aglomerara.

Respecto al acceso del estacionamiento, el personal destacó que el proceso consiste en que "entran los conductores, se les da el boleto y ya cuando encuentran su lugar o van de salida, se procede al cobro".

Esta nueva modalidad ocasionó que este fin de semana las familias no estuvieran tanto tiempo formadas y que la congestión vehícular no se hiciera afuera del parque.

Francisca Luna, visitante, comentó que "no había tenido oportunidad de venir, pero hoy no se me hizo mucho que estuviera formada".

Según el personal del Zoológico de León este cambio ha sido muy favorable, ya que las filas desaparecían rápido.

Cabe mencionar que los domingos pasados estaban activas diez casetas de cobro y el que se hayan abierto este fin de semana dos más favoreció a mejorar la experiencia de los visitantes.

