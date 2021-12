Chile.- Con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes el proyecto de matrimonio igualitario, horas después de que lo hiciera en el Senado, convirtiéndose en el séptimo país latinoamericano en legalizarlos a nivel nacional.

Con la espera de finiquitar varios trámites administrativos, las parejas del mismo sexo podrán casarse en el país y contarán con derechos de filiación, de acuerdo a información dada a conocer por la agencia EuropaPress.

Chile se convertirá en el noveno país de América en legalizar el matrimonio igualitario, después de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. En México es legal en 14 de los 32 estados del país.

Chile ha dado un paso histórico y decisivo para el avance y consolidación de los Derechos Humanos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, todas las cuales, sin distinción, venían siendo discriminadas y vulneradas desde los orígenes de nuestro país", celebró el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.

Si bien la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa a finales de noviembre, el Senado la rechazó, forzando la creación de esta comisión mixta para tratar de resolver las diferencias entre ambas cámaras.

De acuerdo con El País, el proyecto de ley fue aprobado en medio de los aplausos y de escenas de emoción de integrantes de organizaciones que desde 2017 esperaban este momento, cuando fue presentado por el Gobierno de Michelle Bachelet.

Fue el actual presidente, Sebastián Piñera —que en su primer mandato promulgó los acuerdos de uniones civiles—, el que le puso urgencia a la discusión del proyecto de matrimonio igualitario en su última cuenta pública ante el Congreso en junio, lo que sorprendió a la opinión pública y generó división en el oficialismo de derecha.

Cuando Chile volvió a la democracia en 1990, el matrimonio igualitario parecía un imposible. No había ley de divorcio sino hasta 2004 y el aborto estaba prohibido en todas sus causales, lo que cambió en 2017, cuando se permitió en tres supuestos.

El proyecto aprobado hoy por el Congreso chileno determina que se garantiza la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en custodia de hijos o hijas, filiación y adopción, estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos e hijas mediante fertilización humana asistida.

En parelelo, reconoce la maternidad de mujeres trans y la paternidad de hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos e hijas.

También se determinó el orden de los apellidos de las parejas del mismo sexo: se determinará de acuerdo a que lo decidan los progenitores y, si no hay acuerdo, el Registro Civil lo someterá a sorteo.

(Con información de AP, El País y EuropaPress)

