Colombia.- Una maestra fue captada maltratando a gritos a un niño en un kínder.

El suceso quedó captado en un video y se observa que la maestra le grita y zangolotea al pequeño.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Porto Alegre de Soacha, Cundinamarca en Colombia.

Aunque el niño no deja de llorar, la maestra lo tiene inmovilizado con las manos hacia la espalda, mientras le grita y lo zangolotea en varias ocasiones.

'Ayuda, ayuda', grita menor mientras lo maltratan

"Ayuda, ayuda", se escucha decir al menor mientras no deja de llorar.

"Silencio, no sea grosero, si te vomitas, te tomas tu vómito. Si estás gritando no me interesa", le responde la maestra.

La Policía de Infancia y Adolescencia de Soacha reportó que dio aviso a la Secretaría de Desarrollo Social, misma que confirmó que el caso fue remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El jardín, aseguraron, no pertenecía al instituto colombiano ni al municipio, sino que estaba ubicado en una casa familiar.

Además, aseguraron que la señora que realizó el maltrato es una psicóloga.

(Con información de Reporte Índigo)



