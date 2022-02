Nayarit.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que una declaración que ofreció días anteriores fue malinterpretada e incluso culpó a los ‘conservadores’ y ‘fifis’ de manipular su frase.

El pasado jueves, el mandatario expresó que terminando la presidencia en 2024, él ya no se involucrará en la política.

“Pero sí ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”, destacó.

“Ya no voy a ejercer el noble oficio de la política porque cuando yo termine me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública ni conferencias, ni visitar un estado, ni fuera del país, ningún cargo, nada, nada, ni siquiera cargo honorífico”, continúo el presidente.

AMLO asegura que terminará su mandato en 2024

Este sábado, durante su visita a Nayarit, López Obrador aseguró que terminará su mandato hasta septiembre de 2024 “si así lo decide el pueblo”.

“Voy a terminar si así lo decide el pueblo, voy a terminar en septiembre de 2024, si así lo decide el pueblo, el creador la naturaleza y no voy a dejar de trabajar", expresó.

El presidente de México culpó a los ‘conservadores’ de desearle que no termine su presidencia.

“Ya lo interpretaron para lo que dije, lo que pasa es que hay mucha manipulación".

"Sí tengo que terminar aunque no les guste a los conservadores y a los fifís, porque tengo que terminar de consolidar el proyecto de transformación para que se destierre la corrupción y el pueblo mande”, expresó el presidente.

Sobre la frase de hace unos días de q “ya no puedo más”,advierte el pdte. @lopezobrador_ q “hay mucha manipulación” y agrega “como voy a dejar de trabajar si, aunque no les guste a los conservadores y a los fifís,tengo que terminar de consolidar el proyecto de transformación” pic.twitter.com/h00ES68yGX — Sara Pablo Nava (@sarapablo1) February 26, 2022

