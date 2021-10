El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que no asistirá al Senado de para entregar a Ifigenia Martínez la medalla "Belisario Domínguez", debido a que tiene que cuidar la investidura presidencial y evitar una situación bochornosa.

Ante la convocatoria de Lilly Téllez, senadora del PAN, para llamar al mandatario a enfrentarla en su visitar al Senado, en la conferencia de prensa matutina realiza en el Museo Naval México, AMLO indicó que “cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso".

Ahora una legisladora (Lilly Téllez) dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto.