Culiacán.- Un grupo de mujeres pareció identificar al Presidente Andrés Manuel López Obrador entre los últimos dos pasajeros que abordaron el vuelo AM164 de Aeroméxico.

"No es, no es, no creo", dijo una, incrédula.

"Sí, sí es", le respondió una amiga del grupo de 12 viajeras.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"¡No manches, sí, el Presidente!", soltó otra de las mujeres sinaloenses, todas con camisetas de una agencia de viajes que las llevó de paseo por Chiapas.

López Obrador abordó acompañado de dos miembros de la Ayudantía y ocupó su habitual asiento en puerta de emergencia, de esos que dan un poco más espacio para los pies.

El Mandatario, quien salió de Palacio Nacional alrededor de las 14:00 horas, fue el último de los pasajeros del vuelo -que se retrasó media hora- rumbo a Culiacán, Sinaloa.

"Queremos un saludo", le comenzó a gritar el grupo de mujeres que viajaba en la parte trasera y que, desde la sala de abordar, se hizo notar por echar relajo.

"Que se pareeee, que se pareeeee", continuaron. "Namás para verlo", agregó una.

Al tiempo que el piloto daba la orden de cerrar puertas para preparar el despegue, dos de las mujeres se acercaron al tabasqueño para tomarse selfies.

Una de ellas de sombrero azul con flores pintadas a mano, otra con lentes obscuros y la camiseta negra amarrada por el frente, como ombliguera.

A punto del despegue, que fue a las 16:00 horas, las mismas pasajeras le gritaron "¡Salude, salude!". Sin voltear, López Obrador levantó la mano derecha y atendió la petición.

"Somos las culichis", le volvió a gritar el grupo de mujeres que, en tono de broma y entre risas, incluso le ofreció un sándwich al Presidente, quien ya no volvió a alzar la mano.

NO DEJES DE LEER: VIDEO 'Que me dé la cara', exige papá de Viridiana a Gobernador luego de que afirmara estaba 'resguardada' y fue localizada muerta



Estudiante lleva brownies con marihuana a su escuela e intoxica a sus amigos

Agua y turbulencia

El vuelo de López Obrador pasó por fuerte turbulencia durante los primeros minutos, mientras Jefe del Ejecutivo revisaba las redes sociales en su celular.

Parecía no inmutarse, pero de vez en vez se llevaba la mano izquierda a la parte trasera de la cabeza, como tratándose de peinar.

A las 17:00 horas, cuando las sobrecargos pasaron ofreciendo agua, café o jugo, López Obrador sólo pidió un vaso de agua.

Un pasajero que viajaba en primera clase se acercó hasta la fila del Mandatario. No se dirigió a él, pero le entregó una carta al jefe de "ayudantes", Daniel Asaf, que fue sentado a su lado.

Unos 20 minutos después, el mismo viajero -de la tercera- tuvo la oportunidad de darle un abrazo a López Obrador cuando éste fue a los baños delanteros.

"Ya, eso es acoso", siguieron bromeando las "culichis" cuando el Presidente regresó a su asiento mientras varios pasajeros le tomaban fotos y videos.

Minutos después de las 17:00 horas, tiempo local, las sinaloenses, quienes laboran en una empresa de calzado, lograron tomarse una fotografía con López Obrador en las pistas del Aeropuerto de Culiacán.

"No somos de Morena, sólo lo queríamos saludar", soltó una de las viajeras entre el bullicio del resto que no paró durante todo el viaje.

SIGUE LEYENDO: Valeria no quiso bailar con un cliente en un bar y la asesinaron

Los tres mensajes del autor material de la masacre de 19 niños, en redes avisó de la tragedia que cometería

VIDEO Los últimos momentos de vida de Zuleika; fue asesinada por su expareja

HLL