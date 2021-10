Guerrero.- AMLO hoy: durante su visita al estado de Guerrero, el presidente de México, criticó a los conservadores y los ‘fifis’ que por su egoísmo no entienden que entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, necesitan más ayuda que otros estados.

Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país, a veces no lo comprenden los que viven en el centro y en el norte, no la gente que es muy buena, si no los conservadores, los fifis que son muy egoístas, a veces dicen es mucho lo que se está destinando a Oaxaca, Chiapas, a Guerrero”, dijo.