Ciudad de México.- AMLO hoy aseguró que pese a lo noble que pueden ser los ‘nuevos derechos’ como el feminismo, el ecologismo e incluso la defensa de los derechos humanos, fueron creados y alentados por el neoliberalismo.

Así mismo, expresó que con la generación de estos nuevos derechos se buscó que temas como la corrupción, exploración y el racismo quedaran fuera del debate.

Muy nobles pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no voltéaramos a ver de que estaban saqueando al mundo”, recalcó.

El Mandatario federal señaló que con estas nuevas causas, el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedó fuera de la discusión pública y el debate.

Acompañado por la gobernadora Layda Sansores (Morena), el presidente López Obrador afirmó que en el sureste la mayoría de la población aprueba la construcción del Tren Maya.

El Ejecutivo federal acusó que organizaciones opositoras a su gobierno interpongan amparos para frenar esta obra prioritaria.

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara invalidar la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las declaraciones que hizo el ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, quien señaló que esta decisión no afectaba a los pobres.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que los jueces sigan defendiendo a corruptos, a los potentados y no a la mayoría del pueblo.

Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte (Arturo Zaldívar) al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no paga Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque no tiene utilidad, no tiene ganancia, además el 99% de los delitos fiscales tiene que ver con la gente de arriba”, apuntó.