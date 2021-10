Ciudad de México.- AMLO hoy: siguió criticando a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegurando que las facultades de ciencias sociales se han llenado de “conservadores” y que estaba dominada por lo más “retrogada” que había y “sigue existiendo”.

Nosotros ni podíamos ir; yo me acuerdo que en el 2000 creo, que era candidato a Jefe de gobierno a la ciudad acompañé al ingeniero Cárdenas y nos organizaron un celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrograda que había y sigue existiendo, y se enojan porque digo que se derechizó, y esto de tiempo atrás”.

El presidente López Obrador indicó que en una ocasión uno de sus hijos estaba tomando clases de ciencia política y un maestro “de nuevo cuño neoliberal” acusó que uno de sus hijos tenía una concesión de grúas.

Una vez mi hijo estaba tomando clase de ciencia política y un maestro de estos, de nuevo cuño neoliberal, les dice a la clase sin saber que estaba mi hijo “tengo información de que un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno”, y todos sus amigos se comenzaron a reír porque el maestro no sabía que estaba mi hijo.

Entonces pidió la palabra (y dijo) ‘respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto, y le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa si no presenta la prueba porque yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios’ y a la siguiente clase, siguiente semana, ofreció disculpas”, aseveró.