Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO hoy en la mañanera argumentó que la filantropía y la ayuda social no son responsabilidad de las empresas, sino del Gobierno.

De esta manera, defendió ayer el límite impuesto a la deducibilidad de donativos entregados a organizaciones de la sociedad civil (OSC), aprobado en la Miscelánea fiscal por las bancadas de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en San Lázaro.

LEE TAMBIÉN: SAT: Jóvenes mayores de 18 tendrán que tramitar RFC

Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento de la cultura? No, esa no es la función de las empresas.

"Eso lo inventaron, ¿y saben para que lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno", dijo en su conferencia.

Desde su punto de vista, el deber de la iniciativa privada es invertir, producir, generar empleos y cumplir con el pago de contribuciones al fisco, no realizar labores que corresponden al Estado.

¿Y cuál es la función del Gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones", agregó.

López Obrador negó que se pretenda limitar la labor de las OSC y, ante las críticas, consideró que las empresas deberían "contribuir un poco más" con el pago de impuestos.

POR SI NO LO VISTE: Pavimentarán calles con dinero de la regularización de 'autos chocolate'

"Nos ayudan muchísimo las empresas con lo que están haciendo, invirtiendo, creando empleos, pagando sus contribuciones.

Y para que haya fomento a la cultura y al arte, pues para eso está la Secretaría de Cultura, para eso están ahora las exposiciones que se pueden admirar, los museos, todo eso que se está financiando con el presupuesto público", agregó.

Al ser cuestionado sobre las implicaciones de la miscelánea fiscal, dice @lopezobrador_ que no está de acuerdo con que se regresen impuestos a grandes empresas bajo el supuesto "de que van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía". pic.twitter.com/jzC4TmX6QJ — Animal Político (@Pajaropolitico) October 19, 2021

Por otro lado, se refirió a la obligación de que mayores de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, medida que ha sido considerada por la oposición como un acto de "terrorismo fiscal".

Según el Presidente, la media busca poner fin a los fraudes que se operan a través de menores de edad.

"Se busca de que no haya fraudes, utilizando el hecho de que son menores de edad, pero eso no afecta en nada, eso es bueno también, es lo mismo. Lo que pasa es que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo", reiteró.

(Con información de Reforma)

HEP

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos