AMLO presidente de México, este jueves dio a conocer que no existe ninguna denuncia con respecto a que militares entreguen migrantes a grupos de la delincuencia organizada.

El mandatario Federal, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que esto es parte de una campaña alentada por sus adversarios, creando desinformación en su contra.

No hay una sola denuncia de que militares -esto quiero que quede completamente claro para no mentir- ni una sola denuncia de que militares hayan entregado a migrantes a la delincuencia. Eso no existe, eso posiblemente se daba antes, ahora hay una separación, es parte del cambio