Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: Incumple gobierno a vecinos sobre obras prometidas

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: Vecinos de 6 municipios aledaños a la obra del aeropuerto siguen esperando que el Gobierno cumpla lo prometido, pues para poder hacer el proyecto, quedaron que hacer 35 obras de mejoramientos en la zona, situación que no se ha podido llevar a cabo.

En un recorrido de Grupo REFORMA, se pudo observar que la mayoría se encuentra en obra negra, y otras, como la renovación del Centro Histórico de Tultitlán, ni siquiera han iniciado debido a que esa zona es ocupada por los comerciantes desalojados del Mercado Mariano Escobedo que desde febrero está en construcción.

En San Miguel Xaltocan, municipio de Nextlalpan, y el centro de Zumpango, el concreto de las plazas públicas fue levantado desde febrero y apenas se han colocado partes de la nueva cimentación.

Y no nada más aquí, en todo alrededor del aeropuerto no han podido terminar y no hay para cuándo”, dijo un empleado de la cremería Nochebuena, en el centro de Zumpango.