Ciudad de México.- "Conocí al Andrés, al eterno candidato”, así respondió Víctor Trujillo a las críticas contra su personaje ‘Brozo’ que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su programa ‘Tene Brozo’ transmitido por el medio Latinus, el periodista recordó lo que el mandatario dijo durante la conferencia Mañanera, quien aseguró que “‘Brozo’ tenía preparación” y que le había avisado cuando estaba en Televisa sobre el caso de Bejarano con Ahumada.

“No, no te avisé de Bejarano, te avisé de tu secretario de finanzas Gustavo Ponce, a ese al que le gustaba jugar en Las Vegas”, expresó el periodista.

Trujillo criticó la cancelación de su participación en el programa cuando López Obrador aún era candidato presidencial.

“Me hablaste una tarde antes del programa que no querías participar, que te debías a tus seguidores… yo no soy tu mensajero cabr… si no quieres participar es tu derecho, está bien, pero ven a decirlo al programa en vivo”, recordó Trujillo.

'Conocí al Andrés, al eterno candidato', responde Brozo a AMLO

Durante la conferencia, López Obrador también destacó que "Brozo no era así” detallando que el payaso era “inteligente, con sentido del humor” por lo que el periodista respondió que “ambos podemos decir lo mismo, pero uno de nosotros dice la verdad”.

Trujillo aseguró que siempre conoció al payaso que critica, que juzga y que satiriza a las "autoridades que solo saben servirse a sí mismas", destacando que él sigue siendo el mismo, a comparación del ahora presidente.

"En cambio, yo conocí al Andrés que prometió construir la paz y buscar la hermandad de todos los mexicanos; al Andrés que aseguró que nadie iba a violar la Constitución… Conocí al Andrés al eterno candidato, al que no conocía, primo-hermano, era al Presidente, ¿cuál de los dos habrá cambiado? ¿El payaso que critica, exhibe y maldice, o el político que se tuvo que arrodillar ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de vivir en Palacio Nacional?", comentó.

El personaje ‘Brozo’ también reprochó la cantidad de muertes de periodistas durante este sexenio y destacó que la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que en el 90% de los casos los homicidios de periodistas quedan impunes.

