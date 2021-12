Carlos Ahumada amaga con exhibir videos de funcionarios del Gobierno de AMLO

Luego de que las autoridades argentinas declararan procedente la extradición de Carlos Ahumada, el empresario amagó con exhibir videos de funcionarios de primer nivel del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Radio Fórmula, Carlos Ahumada aseguró que por ningún motivo López Obrador o Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, van a extraditarlo.

Según Ahumada, en octubre de 2017 hizo un pacto de silencio con un mensajero de López Obrador.

Carlos Ahumada amaga con exhibir videos de funcionarios de AMLO

"No quiero dar a conocer más videos y toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del Gobierno de México", amagó Ahumada.

"Nada más te pongo, para muestra basta un botón: no quiero hablar de Thalía Lagunes, Oficial Mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas, y así puedo seguir, son personas hoy del más alto nivel".

Supuestamente, según Ahumada, muchos empresarios fueron a sus oficinas.

Precisamente en 2004, Ahumada estuvo involucrado en los videoescándalos que afectaron a López Obrador. Ese año, fue exhibido Gustavo Ponce, quien fuera secretario de Finanzas del tabasqueño, apostando dólares en un casino en Las Vegas.

El videoescándalo mayor fue cuando apareció el perredista René Bejarano recibiendo fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada. El video fue grabado el 21 de abril de 2003.

También en otro video apareció recibiendo dinero Carlos Ímaz, entonces delegado de Tlalpan y pareja sentimental de Claudia Sheinbaum.

HLL

