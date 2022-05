Clausura Semarnat a minera de EU en Quintana Roo tras advertencia de AMLO

Ciudad de México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció este viernes la clausura de extracción de material pétreo del predio La Rosita, propiedad de la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el Estado de Quintana Roo.

La compañía ha sido acusada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de generar daño ambiental por la explotación de material de construcción, que es llevado en buques hasta territorio norteamericano.

El Mandatario también ha sostenido que la empresa podría estar vinculada con las protestas de ambientalistas, activistas y famosos en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, considerada como una de las cuatro obras prioritarias de su Administración.

Hoy, Presidencia informó que, tras una inspección realizada en la zona, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que los trabajos de Calica han causado graves daños ambientales, así como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo.

"Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio", informó.

"La explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas".

AMLO advirtió a minera

El 2 de mayo López Obrador reveló que, al realizar un "vuelo sorpresa" en helicóptero -para supervisar las obras del Tren Maya- se percató de que la explotación y salida de material continuaban.

El Mandatario anunció que procederá legalmente contra la minera Calica-Legacy Vulcan por burlarse del Gobierno federal.

"Acabo de estar el fin de semana. Y me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material. Pero ahora pasé y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material y cómo están cargando un barco. Entonces, he dado instrucciones para proceder de inmediato", señaló.

"Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro País. Están extrayendo material a profundidades de cinco metros".

Semarnat informó que, en 1986, durante la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Urbano y Ecología, otorgaron a Calica la primera autorización para explotar roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita.

Con la anuencia del Gobierno de Quintana Roo, se otorgó el permiso sin determinar un plazo de vigencia, ni volumen de explotación específico.

Según la dependencia, el segundo permiso fue obtenido en 1996, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, para explotar piedra caliza por encima del manto freático en dos nuevos predios: El Corchalito y La Adelita, con una superficie conjunta de mil 251 hectáreas.

El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar ese Gobierno, Semarnat otorgó un tercer permiso, por 20 años, para explotación de roca caliza por debajo del manto freático.

En febrero pasado, López Obrador propuso un acuerdo Calica para frenar la explotación y transformar el lugar en un espacio turístico o venderlo al Gobierno federal.

Un mes después, amagó a la empresa con parar la extracción o, de lo contrario, presentaría una demanda ante organismos internacionales.

El 22 de abril, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que Calica-Legacy Vulcan había aceptado transformar parte del predio en un parque turístico natural y que incluso había planteado la posibilidad de contar con una estación del Tren Maya en el lugar.

