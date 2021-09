CDMX.- Diego Fernández de Cevallos convocó a la sociedad a pasar de la válida crítica al Presidente de la República, a poner en la mesa perfiles y proyectos para el 2024, y no esperar a que los partidos de oposición se pongan de acuerdo en un candidato.

“Creo que tanto intelectuales, académicos, empresarios, trabajadores, líderes sociales, todos deben de decir: ‘Esta es mi propuesta’, y sacudir a los partidos políticos que, con benevolencia, les ponemos una calificación de mediocridad.

“No podemos esperar a ver si el PRI, PAN, PRD, acuerdan a una figura, que a lo mejor por si sola termina siendo un figurín, como otra corcholata más (en referencia a la palabra de AMLO sobre los presidenciables de la 4T) pero opositora”, expuso el político panista que abrió la segunda temporada del programa de #TeneBrozo.

El pasado viernes el ex candidato panista a la Presidencia de la República en 1994 no sólo arremetió en contra de López Obrador, “porque eso no basta”, insistió, sino que enfatizó en un llamado a que la sociedad tome las riendas de la oposición.

“No basta con entender, asumir, observar, todas las fechorías que comete todos los días porque la pregunta es la siguiente ¿qué sigue, qué opción tenemos? Pero cuando uno voltea para adelante encuentra que la oposición está totalmente, y lo voy a decir suavecito, desarticulada, perdida en sus propias cuestiones e intereses. El verdadero problema es que no tiene hoy por hoy alternativa”, lamentó.

Además, dijo, todavía subsiste el gran resentimiento de millones de mexicanos por los abusos del pasado, de lo que también se aprovecha el discurso obradorista.

“Lo que necesitamos es que, más que estar cuestionando a los partidos políticos les arrimemos vara para que hagan su trabajo y que la sociedad salga con casta para decir ya basta no sólo del gobierno sino de estos que no están representando a la sociedad. Lo digo con dolor porque pertenezco a Acción Nacional”, puntualizó.

El político y abogado de 81 años expuso que el gran error es creer que la oposición está representada por el PAN, PRI y PRD, pues la oposición real son los millones de mexicanos que no les interesan los partidos y que deben unirse para confrontar pacíficamente, pero con talento y sin rencores, todo lo que está pasando en México.

“Que la sociedad llegue por sus fueros. Cuando todo lo reducimos a cuestionar al Presidente de la República y a los patanes que lo acompañan y a los mediocres que le dicen ‘sí, señor’ y que le tienen lealtades a ciegas, estamos perdiendo el tiempo.

“Cuando estamos reclamando a tres partidos políticos opositores, que sí lo son, pero que muchos de los que forman parte de estos les tienen pisada la cola y están entre azul y buenas noches y no quieren que les llegue el agua a los aparejos”, dijo.

Los partidos, recordó, son instrumentos de la sociedad, no negocios de pandillas.

Y lo más importante, destacó Fernández de Cevallos, es formar ciudadanos que no estén esperanzados a que un político, el que sea, venga a sacarlo del atolladero.

“Si no empezamos por una gran cruzada educativa y cultural, México está perdido. Puede venir cualquiera, pero el desastre nacional no se va a superar”, reflexionó en la entrevista con Brozo en el estudio durante el programa de Latinus este viernes.

Sociedad, no caudillos

El panista señaló que no puede soportar “que un hombre que se ostenta como Presidente de todos los mexicanos injurie a los que no se sometan porque quiere tener lacayos, no ciudadanos. Y tener a los más pobres dándoles miserias”.

“Llegamos a esta realidad porque México sigue empeñado en aspirar en andar buscando siempre a un caudillo, no a instituciones. Ahí está el problema, venga quien venga a gobernar este País si toda la apuesta está en un hombre de izquierda, de derecha, un pelafustán que venga de no sé dónde, el problema es que si el padre y la madre no forma un auténtico ciudadano, estamos perdidos”, apuntó.

Consideró que López Obrador en su caída lo único que prepara es su salida.

“(Dirá) ‘Hice todo lo posible, amé a los pobres, pero la mafia hay que seguirla combatiendo’. Se va ir vistiéndose de impoluto, de gran redentor que hizo lo que pudo pero que desgraciadamente hay que seguir luchando por los pobres, aunque este miserable lo único que ha generado es millones más de pobres”, remató.

Vox, el daño está hecho

Otro de los temas fue el de la firma de algunos senadores panistas (entre ellos la leonesa Alejandra Reynoso Sánchez) de la llamada “Carta Madrid” con la presencia en el Senado del líder del partido de ultraderecha español, Vox, Santiago Abascal.

“Eso nos demuestra dónde anda mi partido, dónde está su liderazgo nacional, su Comité Nacional, que si fue la ocurrencia o la inocencia de éste y de 15 más, pero deberían de haber actuado con mucho mayor rigor. Hubieran dicho no sólo que esto no es Acción Nacional sino que no lo toleramos y tenía que haber cuchillo.

“Y no tengo nada contra los senadores que fueron, pero una reprimenda por el daño que han hecho, va a estar en la campaña y sobre todo en un México que se despedaza, donde todos los grandes problemas nacionales van en aumento”, dijo.

MCMH

