Italia.- Durante la sesión sobre "Cambio Climático y Medio Ambiente", el canciller Marcelo Ebrard urgió en la Cumbre del G20 a que los países desarrollados cumplan su promesa de entregar 100 mil millones de dólares anuales (de 2020 a 2025), “una mano solidaria” para el cumplimiento de las metas climáticas.

Estamos en un momento crítico para que efectivamente se implementen y sea claro cómo se van a aplicar, van a tener que ser recursos públicos, porque los países que los necesitan no tienen capacidad de endeudamiento, entonces celebro que la declaración en el punto 25 se mencione que a partir de 2023 se van a poder contar con esos fondos, que bueno que así sea, reiterar la importancia de esa decisión, de que se traduzca en un ejercicio de justicia, compromiso proporcional de los países".

El Ministro mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó de "exitoso" el resultado de la cumbre del G20 celebrada en Roma en la que México logró incluir el tema migratorio en la agenda y pidió el compromiso para el reconocimiento universal de las vacunas de Covid-19.

El canciller mexicano dijo que la inclusión del tema migratorio en la agenda del G20 fue apoyada por Turquía, Alemania y España, y recordó que México lo había intentado impulsar sin éxito en la cumbre de Japón en 2019.

México también abanderó en Roma la petición para que los países reconozcan todas las vacunas contra el Covid-19 autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual fue apoyado por Argentina, Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, dijo Ebrard.

Hubo negociaciones muy intensas, no todo el mundo está de acuerdo con esto", explicó Ebrard, quien dijo que este compromiso es "de la mayor importancia".

De forma paralela a la cumbre, Ebrard se reunió con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quien le pidió acelerar el reconocimiento de la vacuna rusa Sputnik V y la china CanSino, las cuales se aplican en México pero no son válidas para viajar a Estados Unidos o la Unión Europea.

Me dijo que son procesos técnicos y me garantizó que no hay criterio político", explicó.