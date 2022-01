México. Después de varios días de estar ausente de la conferencia matutina al dar por segunda vez positivo a COVID, AMLO regresó a la mañanera afirmando “ya salimos del contagio y nos fue bien”.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reapareció en Palacio Nacional después de no estar en una semana tras dar a conocer que por segunda vez había sido contagiado de COVID en menos de un año.

Sin usar cubrebocas o algún tipo de medida sanitaria, AMLO apareció en su conferencia matutina saludando a todos los presentes y dando a conocer su estado de salud tras una semana de estar ausente.

Le agradezco toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud, amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho y lo digo de manera sincera al pueblo de México y mucha gente me quiere y se preocupa por mi situación de salud, agradecerles a todos por sus muestras de afecto, de solidaridad. También a presidentes, mandatarios de países extranjeros que expresaron su solidaridad con mi estado de salud”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, reconoció el presidente de México que pese a estar en su casa por medidas de salud, él siguió trabajando y estuvo siempre al pendiente de lo que ocurría en el país.

No es lo mismo, ya cuando no tiene uno pues el contagio ya puede uno volver todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se pueden tener cuando se padece del Covid”, agregó.

AMLO afirma que "la economía está creciendo, no se ha detenido"

Después de dar a conocer los detales sobre su estado de salud, López Obrador destacó que la economía en el país ha estado creciendo en los últimos meses y no se ha detenido pese a los contagios de COVID.

Asimismo, el presidente de México también reconoció que esta nueva ola de contagios ha afectado a varios sectores, pero confía en que sea transitorio y siga el crecimiento del país.

Pienso que no van a haber muchas bajas, despidos porque aun con esta nueva ola de contagios, se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorios, no va a durar", comentó AMLO.

Para concluir sobre el tema, López Obrador espera que la situación sea diferente que en diciembre, ya que muchos empresarios se aprovecharon de la situación y despidieron a miles antes para no pagar aguinaldo.

"No veo que se presente la misma situación de la variante delta, en donde sí hubo muchos despidos, no va suceder eso, no está sucediendo lo que padecimos en diciembre y no fue por Covid, es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a los trabajadores para que no se les paguen aguinaldo y otras prestaciones", argumentó el presidente de México.

AMLO confirma reunión con secretaria de Energía de EU

Entre otro de los temas relevantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer desde Palacio Nacional que ya tiene confirmado un encuentro en los próximos días con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos.

AMLO destacó que aprovechará también este encuentro para tratar de hablar con ella sobre su iniciativa de reforma eléctrica, pues es algo que no se puede dejar pasar por alto.

Va a estar la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos en esta semana en México y vamos a recibirla a tratar asuntos de interés. Sé que voy a recibirla, va a reunirse con la secretaria de Energía de México (Rocío Nahle), con el secretario de Relaciones Exteriores y también la vamos recibir también en Palacio", afirmó AMLO.

Ante este comentario, se le preguntó "¿se tratará el tema de la reforma eléctrica?", a lo que él respondió.

"Se van a tratar todos los temas, siempre es así, no hay ningún tema intratable o vedado, todos los temas, sobre todo, informar sobre el porqué de la reforma eléctrica si hace falta y si ella quiere conocer mi opinión, se la voy a dar, con mucho gusto y otros temas que puedan salir. Agradecerles porque ellos permitieron el que compráramos a Shell la refinería", concluyó sobre el tema en su mañanera.

