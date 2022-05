México. Frente a decenas de reporteros en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la reunión que está a realizarse en Estados Unidos, sobre la Cumbre de las Américas, donde espera que el gobierno de Joe Biden, sí invite a todos los países.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, López Obrador expresó su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos al no cerrarse al tema de tomar en cuenta a más países para la Cumbre de las Américas.

Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición, se está conversando, vuelvo agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie", comentó el mandatario federal.

Asimismo, el presidente de México expresó que lo que busca es que se tenga una respuesta positiva donde más países puedan ser incluidos en esta reunión, una de las más importantes en el mundo.

De igual manera, ante ello, también Obrador pidió esperar la decisión que tome el gobierno de Joe Biden, sobre el sí países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, pueden asistir a esta cumbre.

Vamos a esperarnos, no adelanten vísperas, hay quienes no quisieran que se lleve a cabo la cumbre, que fracase, que no asistieran todos, así andan, porqué no piensan en la necesidad de unirnos, hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, dominan los dogmas y esto no es solo un asunto de las cúpulas, del poder político", comentó AMLO.

También resaltó que probablemente haya algunos que esté de acuerdo en que se invite a todos o no, pero pidió no adelantarse a los hechos.

Ni de los expertos internacionalistas, que están ahí solo atizando la diferencias en vez de buscar lo acuerdos, a veces da la impresión hasta que son usados, que son correas de transmisión de agencias o de partidos o de grupos de interés, entonces vamos a esperarnos y vamos a informar", concluyó sobre el tema.

“Que se vayan al carajo, no daremos contratos ni plazas en Pemex”

En otro de los temas durante la mañanera, al manifestar “que se vayan al carajo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aunque haya dirigentes petroleros que tomen la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex), su gobierno no dará contratos ni plazas si no tienen razón y por encima de aquellos que tienen antigüedad o que "no se mocharon".

Esto luego que ayer martes, durante varias horas trabajadores de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tomaron la Torre de Pemex como medida de presión para obtener más plazas, créditos hipotecarios y apoyos para vacaciones.

Atender sus demandas justas, de los trabajadores, pero no es `a ver yo tomó la torre de Pemex porque a mi me tienen que dar los contratos´ o `A mí me tienes que dar las plazas´, pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos dar las plazas si no tiene razón y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero no están cercanos a ti, o no se se mocharon, eso ya se acabó. Entonces nada más estar pendiente, atentos, todos los ciudadanos, para que eso ya no regrese.

"Ya dije la vez pasada que `al carajo´ y piensan que es una grosería, los marinos saben que es el carajo, que se vayan al carajo. Nada más que hay que buscarlo en el diccionario, pero sí al carajo con todo esto", dijo.

