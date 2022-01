México. Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado y pidió no hacer de este caso una 'politiquería', afirmando que no habrá impunidad en la investigación.

A pregunta expresa sobre si el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, podría ser llamado a declarar, el presidente López Obrador dijo que eso lo determinará la autoridad correspondiente, pero pidió no adelantarse ni hacer juicios sumarios.

“Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad, no adelantarlos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, ayer lo dije, no somos iguales”.

Lo repito ahora, la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez no es García Luna, lo digo así y ofrezco disculpa porque los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan zopiloteando”.

López Obrador ayudará en la venta de Banamex

En otro de los puntos que se vieron en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ayudará a facilitar trámites para su venta y señaló que, si es necesario, solicitará la intervención del Poder Judicial con el objetivo de que se resuelva.

Lo anterior, luego que un juez frenó la venta de Banamex hasta que se resuelva un juicio que enfrenta con Oceanografía, quien reclama un adeuda por cinco mil 200 millones de dólares.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal indicó que su administración ayudará a que esta operación de compra-venta no haya tácticas dilatorias, por lo que anunció que estará pendiente de la adquisición.

Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos es importante, nos interesa, por eso en lo que podemos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias.

"Vamos a estar pendientes y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan estos asuntos legales", indicó en Palacio Nacional.

AMLO sigue en pie con la propuesta de Pedro Salmerón como embajador

Asimismo, en otro de los temas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no reconsiderara su propuesta de Pedro Salmerón Sanginés como nuevo embajador de México en Panamá por la campaña que hay en contra del historiador, que guardando las proporciones, es similar a cuando los conservadores se opusieron a que Rosario Piedra fuera presidenta de la CNDH.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que le llamó la atención que la Cancillería de Panamá se pronunciara sobre el tema, porque aún no envían solicitud de beneplácito a ese país.

No sé qué cosa es lo que plantean (Cancillería de Panamá). No se ha enviado la solicitud, me llamó la atención que ya estén respondiendo, como por adelantado, es que el conservadurismo es así, no les gusta alguien y a darle fuerte y los medios”.

