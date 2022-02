Ciudad de México.- "Gravísimo", así califican la exhibición de datos personales como situación financiera de un ciudadano como Carlos Loret de Mola luego de que el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibiera lo que presuntamente ganó el periodista el año pasado de empresas privadas.

El Senador Julen Rementería afirmó que lo que hizo López Obrador es "gravísimo".

"Usó su poder para obtener los datos de @Hacienda_Mexico e hizo pública la información fiscal y financiera de un ciudadano mexicano que es Carlos Loret", indicó.

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que López Obrador pasó por encima de la Constitución.

"El Presidente hace pública información que 'le hicieron llegar' sobre un periodista, pasando por encima de la Constitución. Ya no sabe qué decir para evadir el probable conflicto de interés de su hijo y su #CasaGris", indicó.

En tanto que la Senadora Lilly Téllez compartió que el presidente López Obrador violó varios artículos al difundir información personal.

Lilly Téllez exhibió los artículos que habría violado AMLO con la difusión de información personal de un ciudadano. Foto. Twitter

El director de Animal Político, Daniel Moreno, calificó como increíble que el Presidente tabasqueño haya revelado información confidencial.

"Usar datos confidenciales para atacar a un periodista (y además falsos, según el propio @CarlosLoret) y amenazar con mandarle al SAT. Y todo, porque no le gusta lo que hace. Un ataque inaceptable desde cualquier punto de vista. No hay pretexto para este abuso del poder", indicó.

Sin embargo, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, replicó la información en Twitter sobre el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola.

Jenaro Villamil difundió en Twitter la información personal de Carlos Loret de Mola. Foto: Twitter

El dirigente del PAN, Marko Cortés, criticó el uso de instituciones de gobierno para difundir información personal de ciudadanos.

"El presidente no tiene porqué usar instituciones del gobierno para difundir información personal de ciudadanos, queriendo amedrentarlos y poniendo en riesgo su integridad. Con tal de desviar la atención de la #MansiónDelBienestar, comete delitos y sigue ahuyentando inversiones", indicó.

Responde Loret de Mola y W Radio a AMLO

El periodista Carlos Loret de Mola atribuyó los ataques a la difusión de las mansiones en las que ha vivido el hijo del presidente José Ramón López Beltrán en Houston.

"El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", señaló.

W Radio, radiofónica en la que labora Loret de Mola, respondió que es preocupante la exhibición de datos confidenciales de un ciudadano violando el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución.

El grupo radiofónico afirmó que emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por el trabajo de Loret de Mola "constituye un acto de intimidación y abuso de poder".

"Se trata de un precedente alarmante, por venir del funcionario de mayor jerarquía del gobierno mexicano, abona al clima de acoso y agresión en medio de la mayor crisis de violencia contra los representantes de la prensa", indicó W Radio en un comunicado.

W Radio responde a la revelación de datos personales de Carlos Loret de Mola. Foto: Twitter

¿Qué dijo AMLO sobre Carlos Loret de Mola?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atacó nuevamente a Carlos Loret de Mola y exhibió supuestamente cuánto gana al año. Incluso el Presidente de México anunció que pedirá al SAT confirmar los datos e informar si el periodista paga sus impuestos.

"Se supone que Loret ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado", dijo López Obrador por lo que pedirá una explicación a esa empresa.

"Hay que ver si paga impuestos, todo esto lo voy a pedir (al SAT)", dijo AMLO.

"Gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México", señaló López Obrador.

Y el Presidente tabasqueño atacó el trabajo periodístico del periodista yucateco.

"Ustedes creen que porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, buen escritor, no, es por golpeador", señaló.

HLL

Las noticias de AM en

Síguenos